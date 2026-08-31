U NELEGALNOJ RADIONICI PETARDI DOŠLO DO EKSPLOZIJE: Poginulo najmanje 11 osoba, među njima osmoro dece (VIDEO)
NAJMANjE 11 osoba, uključujući osmoro dece, poginulo je danas, a više njih je povređeno nakon snažne eksplozije u nelegalnoj radionici za proizvodnju petardi u Indiji.
Eksplozija se dogodila u oblasti Manauri Bazar, na granici okruga Kaušambi i Prajagradž, u državi Utar Pradeš, prenosi Tajms of Indija.
Detonacija je razorila stambeni objekat u kojem je radila fabrika petardi koja nije imala važeću dozvolu i nije poštovala mere bezbednosti.
Među žrtvama je i osmoro dece, uzrasta od 4 do 13 godina.
Kako se navodi, četiri žrtve su bile članovi iste porodice.
Usled jačine eksplozije došlo je do urušavanja ili teškog oštećenja najmanje pet obližnjih kuća.
Lokalne vlasti i policija naveli su da je u toku istraga o tačnom uzroku eksplozije.
(Tanug)
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