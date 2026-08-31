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PUTIN I MODI O STRATEŠKOM PARTNERSTVU: O čemu su razgovarali uoči samita ŠOS-a

T.J.

31. 08. 2026. u 19:39

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PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, i indijski premijer Narendra Modi sastali su se danas u Biškeku uoči samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) gde su razgovarali o mogućnostima unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa.

ПУТИН И МОДИ О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ: О чему су разговарали уочи самита ШОС-а

Foto: Peter Kovalev/Zuma Press/Profimedia

Rusko-indijski odnosi jačaju, i to u značajnoj meri zahvaljujući velikoj pažnji koju indijski premijer Narendra Modi posvećuje njihovom razvoju, izjavio je Putin, prenela je agencija Tass.

Putin je izrazio veliko zadovoljstvo zbog ponovnog susreta dvojice lidera.

Prema Putinovim rečima, Šangajska organizacija za saradnju radi na proširenju i jačanju veza između zemalja globalnog juga i istoka, na podsticanju društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja regiona, kao i na olakšavanju stvaranja pravednog i multipolarnog sveta.

- Takođe želim sa zadovoljstvom da istaknem da rusko-indijski odnosi nastavljaju da jačaju na principima posebno privilegovanog strateškog partnerstva - dodao je ruski predsednik.

Putin je istovremeno ukazao da tome doprinosi Modijeva lična pažnja posvećena razvoju rusko-indijskih odnosa, kao i njihov međusobni odnos, koji nije samo poslovni, već i veoma topao i prijateljski.

Ruski lider je Modiju izrazio zahvalnost na tome, prenose ruski mediji.

Trgovinska i ekonomska saradnja između Rusije i Indije pokazuje pozitivne trendove, trgovinski promet je povećan za više od dva odsto, primetio je ruski lider.

Takođe je naveo da je turistička razmena između Rusije i Indije 2025. godine porasla za 16 odsto.

Dvodnevni, 26. po redu, samit ŠOS održava se danas i sutra u Biškeku.

(Tanjug)

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