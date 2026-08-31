VAŽAN SUSRET NA MARGINAMA G20: Ruski i američki ministri finansija razgovarali o Ukrajini
MINISTRI finansija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Anton Siluanov i Skot Besent, razgovarali su na marginama sastanka ministara finansija i guvernera centralnih banaka G20 u američkom gradu Ešvilu, u Severnoj Karolini.
Kako je objavio američki televizijski kanal CNBC, Besent i Siluanov razgovarali su o mogućem rešenju za sukob u Ukrajini.
- Besent se upravo sastao sa ruskim ministrom finansija kako bi razgovarali o mirovnom planu za Ukrajinu - napisala je na društvenoj mreži Iks novinarka CNBC-ja, Megan Kasela, pozivajući se na predstavnika američkog ministarstva.
Kasela je potom objavila i zajedničku fotografiju Besenta i Siluanova sa skupa u Ešvilu.
Za sad nisu objavljeni detalji razgovora, niti su rusko ili američko Ministarstvo finansija objavili zvanično saopštenje o njihovom susretu.
Kako navodi "Foks biznis", Besent je tokom razgovora zastupao mirovni plan američkog predsednika, Donalda Trampa, od 28 tačaka.
Televizijski kanal NBC objavio je da su dvojica zvaničnika razgovarala i o ekonomskom rastu, ne navodeći koje su konkretne teme bile na dnevnom redu.
Zvaničnik američkog Ministarstva finansija rekao je za CNBC da bi Besent tokom ove nedelje u Ešvilu trebalo da održi najmanje 11 bilateralnih sastanaka sa predstavnicima drugih zemalja.
Na listi su, između ostalih, predstavnici Kine, Japana, Južne Koreje i Kanade, sa kojima je administracija Donalda Trampa u poslednje vreme imala trgovinske sporove.
(Tanjug)
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