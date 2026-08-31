PUTIN NE MENJA STAV: Zelenski može u Moskvu, ali samo ako je spreman za ozbiljne pregovore

MOSKVA i dalje očekuje razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Predsednik Putin je rekao da ako Zelenski želi pregovore, može da dođe u Moskvu. Ali, govoreći o samitu, potrebno je finalizovati neke sporazume, a sami sporazumi, naravno, moraju biti razvijeni kroz veoma teške pregovore - rekao je Peskov za list Izvestija.

Na pitanje da li se stav Rusije o pozivu Zelenskog u Moskvu promenio, Peskov je rekao da se ništa nije promenilo.

On je kazao da Rusija pozdravlja napore svake zemlje sposobne da doprinese ukrajinskom rešenju, ali da Kijev još nije spreman da sluša posrednike.

Istakao je da Turska i dalje izražava spremnost da okonča mirovni proces.

Prethodno je Peskov rekao da je samit Putin-Tramp-Zelenski moguć samo radi formalizacije sporazuma.

- Već neko vreme se predlaže samit Putin-Tramp-Zelenski i vi dobro znate stav našeg šefa države, takav sastanak je moguć samo radi formalizacije sporazuma. A sporazumi nisu jednostavan dogovor, to je veoma složen proces rešavanja koji se sastoji od ogromnog broja detalja - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rešavanja sukoba.

- Naravno, sastanak predsednika radi razgovora o svemu ovome je potpuno besmislen. Oni mogu da se sastanu samo da bi finalizovali sporazume. Ali kijevska strana ne želi da se pozabavi realnim rešavanjem - smatra Peskov.

Dodao je da je Moskva otvorena za pregovore sa Kijevom u Turskoj.

- Ostajemo otvoreni za takve pregovore. Nažalost, ne možemo da potvrdimo da postoje preduslovi - rekao je Peskov.

(Tanjug)

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