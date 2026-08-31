Svet

IRAN JE ZVANIČNO PROPALA DRŽAVA Tramp: Inflacija iznosi 300 odsto

Т.Ј.

31. 08. 2026. u 15:38

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas da je Iran zvanično „propala država“, tvrdeći da zemlja više nema mornaricu, vazduhoplovstvo ni funkcionalnu valutu, dok je inflacija dostigla 300 odsto.

ИРАН ЈЕ ЗВАНИЧНО ПРОПАЛА ДРЖАВА Трамп: Инфлација износи 300 одсто

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

On je na svom nalogu na mreži Truth social izneo tvrdnju da Iran ne isplaćuje svoje vojnike i pripadnike policije, kao i da su iranski lideri u "potpunom rasulu".

- Jedino što imaju su lažne vesti iz SAD, spremnost da ubijaju svoje demonstrante (sada je preko 100.000 mrtvih. Mora im se suditi za ratne zločine protiv čovečnosti), kao i velika gomila gluposti - tvrdi Tramp.

On je prethodno objavio fotografiju navodnog "uništenja" iranskog ostrva Harg, što su iranski lideri demantovali, a Trampove navode ocenili kao "smešne".

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