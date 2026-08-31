IRAN JE ZVANIČNO PROPALA DRŽAVA Tramp: Inflacija iznosi 300 odsto
AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je danas da je Iran zvanično „propala država“, tvrdeći da zemlja više nema mornaricu, vazduhoplovstvo ni funkcionalnu valutu, dok je inflacija dostigla 300 odsto.
On je na svom nalogu na mreži Truth social izneo tvrdnju da Iran ne isplaćuje svoje vojnike i pripadnike policije, kao i da su iranski lideri u "potpunom rasulu".
- Jedino što imaju su lažne vesti iz SAD, spremnost da ubijaju svoje demonstrante (sada je preko 100.000 mrtvih. Mora im se suditi za ratne zločine protiv čovečnosti), kao i velika gomila gluposti - tvrdi Tramp.
On je prethodno objavio fotografiju navodnog "uništenja" iranskog ostrva Harg, što su iranski lideri demantovali, a Trampove navode ocenili kao "smešne".
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