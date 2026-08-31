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UPITNIK AMERIKE ZA LOJALNOST EVROPE: SAD stavile do znanja Starom kontinentu da mora da preuzme odgovornost za svoju odbranu

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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Američki podsekretar za odbranu zadužen za politiku Elbridž Kolbi poručio je da NATO mora da se promeni i da Evropljani treba postepeno da preuzmu vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani kontinenta.

УПИТНИК АМЕРИКЕ ЗА ЛОЈАЛНОСТ ЕВРОПЕ: САД ставиле до знања Старом континенту да мора да преузме одговорност за своју одбрану

Foto: Goran Čvorović

SAD preispituju svoje vojno prisustvo u Evropi, a ishod bi mogao da donese novo smanjenje broja američkih vojnika na Starom kontinentu. Pentagon je pokrenuo šestomesečnu reviziju rasporeda svojih snaga, kojih trenutno u Evropi, računajući stalno raspoređene i rotacione jedinice, ima oko 80.000. Najmanje četiri različite opcije trebalo bi da budu dostavljene ministru odbrane Pitu Hegsetu do 6. novembra, dok je završetak čitavog procesa predviđen za decembar.

- Da bi opstao i napredovao, NATO mora da se promeni - poručio je Kolbi ambasadorima zemalja članica, naglasivši da revizija nije ograničena samo na pitanje gde će se nalaziti američki vojnici i baze, već da predstavlja mnogo šire preispitivanje strateškog položaja SAD u Evropi.

Cilj je, prema Kolbijevim rečima, prelazak na trajniju i snažniju evropski vođenu konvencionalnu odbranu. Pentagon je članicama NATO zato poslao detaljan upitnik. Od njih traži podatke o izdvajanjima za odbranu, strategiji i nabavci naoružanja, ali i odgovore na pitanja o tome koliko podržavaju američke spoljnopolitičke prioritete i da li Vašingtonu omogućavaju nesmetano korišćenje baza, vazdušnog prostora i druge vojne infrastrukture. Analiziraće se čak i svemirski, sajber i obaveštajni kapaciteti koji omogućavaju američko globalno vojno delovanje.

Takav pristup izazvao je nervozu u evropskim prestonicama koje se pitaju da li je reč o stvarnim konsultacijama, simboličnom potezu ili pregovaračkoj taktici, a pojedini strahuju i od svojevrsnog nadmetanja evropskih država za zadržavanje američkih vojnika. Neke članice već nude Vašingtonu povoljnije uslove za stacioniranje njegovih snaga.

Smanjivanje je već počelo. Pentagon je proletos odlučio da iz Nemačke povuče oko 5.000 vojnika. Krajem prošle godine ih je u ovoj zemlji bilo više od 36.000 stalno raspoređenih, što je najviše u Evropi. Vašington je tada objasnio da bi ukupno prisustvo trebalo približno da se vrati na nivo pre 2022. godine i velikog grupisanja američkih snaga zbog rata u Ukrajini.

U maju je Pentagon iznenada zaustavio planirano slanje 4.000 američkih vojnika u Poljsku, iako su prethodnice već bile poslate, a prebacivanje opreme započelo. Prvobitno je objavljeno da je raspoređivanje otkazano, da bi potom američka i poljska strana govorile o privremenom odlaganju.

Posle svega, još se sa sigurnošću ne zna koliko će američkih vojnika ostati i gde će u Evropi biti raspoređeni, a delimičan odgovor mogao bi da se dobije krajem godine, kada se ispitaju odgovori iz upitnika.

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