PRIPEKLO U SRBIJI Upaljen meteo alarm: Spremite se za tropske vrućine, temperatura ide i do 37 stepeni EVO KADA STIŽE PROMENA

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: D. Milovanović

VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo.

Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, najviša od 34 do 37.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata povremeno biti jak.

Poslepodne u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša.

Uveče se u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.

VREME U BEOGRADU

Sunčano i veoma toplo.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni.

Najniža temperatura oko 22, najviša dnevna oko 36 stepeni.

Krajem dana i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na severozapadni smer.

Foto: printskrin RHMZ

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Zadržava se toplo vreme, pa će do subote u većini mesta temperatura biti od 30 do 34 stepena, dok se za vikend ponovo očekuje veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom iznad 35 stepeni.

Visoke temperature, deficit padavina i povremeno pojačan vetar doprinose isušivanju vegetacije i stvaraju ekstremne uslove za izbijanje i širenje požara na otvorenom, upozorava RHMZ.

(sputnikportal.rs)

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