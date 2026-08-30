BRUTALAN NAPAD SEVERNE KOREJE NA ITALIJU: Hitno reagovao i Stejt department - Italijanski admiral podigao uzbunu

ITALIJANSKA Nacionalna agencija za sajber bezbednost oglasila je uzbunu sredinom avgusta povodom toga što lažni regruteri kontaktiraju stručnjake putem LinkedIn-a, i pokušavaju da dobiju pristup IT sistemima preduzeća i javnih uprava, a najnoviji obaveštajni izveštaji ukazuju da je počinilac tih aktivnosti Severna Koreja, prenosi danas Ilsole 24 ore.

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Američki Stejt department naveo je prethodno da se severnokorejski IT radnici predstavljaju kao državljani drugih zemalja kako bi dobili posao i ostvarili prihod putem onlajn platformi kojima upravljaju privatne agencije za zapošljavanje. Razgovor za posao može da postane ulazna tačka, ne u samu kompaniju, već u njene IT sisteme. Upravo je to tehnika koja je došla pod lupu zapadnih obaveštajnih službi i u okviru koje lažni regruteri kontaktiraju stručnjake putem LinkedIn-a, grade odnos poverenja i pokušavaju da dobiju pristup mrežama preduzeća i javnih uprava, uključujći i one u Italiji.

Prema obaveštajnim izveštajima, iza ove operacije stoji Severna Koreja. Rizik se ne ograničava samo na jedan računar, a upad u sistem može da omogući krađu informacija, podstakne industrijsku špijunažu ili omogući dublji prodor u lanac snabdevanja, dosežući do javnih institucija i infrastrukture.

Nacionalna agencija za sajber bezbednost je o ovome već obavestila javnost sredinom avgusta, a sada se pojavljuje nova dimenzija u vidu pripisivanja ovih aktivnosti Pjongjangu. Ovaj pomak smešta lažne intervjue na LinkedIn-u u mnogo širi kontekst u vidu sajber pritiska koji na Zapad vrše grupe povezane sa državnim aparatima. Agencija za nacionalnu bezbednost (ACN) Italijle je 17. avgusta okarakterisala lažne intervjue na LinkedIn-u kao “sve podmukliju pojavu”.

Uzbunu je na kanalu Rai 1 podigao i admiral Đanluka Galaso, direktor Službe za operacije CSIRT Italy pri ovoj agenciji. Kako se navodi, problem nije u samoj platformi, već u načinu na koji se ona koristi. Prema navodima ACN-a, sajber kriminalci mogu da iskoriste ove kontakte da stupe u vezu sa žrtvama i pokrenu sajber napade na vladine institucije i infrastrukturu.

Stoga, prva linija odbrane ostaje ponašanje samih korisnika, a italijanska Agencija naglašava koliko je važno da se uvek proveravaju ponude, kontakti i onlajn zahtevi, posebno kada je reč o ličnim podacima, dokumentima, akreditivima za pristup ili instalaciji softvera. Sama instalacija softvera predstavlja najosetljiviji korak, a lažni razgovor može da postane sredstvo za ubacivanje zlonamernog koda u sisteme žrtve, nakon čega sledi pokušaj kretanja kroz mrežu.

Zapadne obaveštajne službe su sada identifikovale Severnu Koreju kao pokretača ovih aktivnosti. Opisani model se poklapa sa strategijom koju su američke vlasti već rekonstruisale. Prema navodima Stejt departmenta SAD, Severna Koreja se oslanja na mrežu sajber stručnjaka, koji se nalaze kako u zemlji tako i u inostranstvu, kako bi pribavila lažne identitete i na daljinu ostvarivala prihode, čime finansira svoje nezakonite nuklearne i raketne programe.

(Tanjug)