Nesreća u Italiji: Požar na jahti kod Jezola, 10 osoba evakuisano
LUKSUZNA jahta duga 20 metara zapalila se kod obale italijanskog letovališta Jezolo, u blizini Venecije, ali je desetak osoba sa plovila bezbedno evakuisano, prenela je danas agencija Ansa.
Kako se navodi, incident se dogodio na oko stotinu metara od obale, a visok stub crnog dima bio je vidljiv iz daljine.
Na jahti se nalazilo 10 osoba koje je evakuisala lučka kapetanija.
Na lice mesta stigli su vatrogasci iz pomorske jedinice Venecije, ronioci regionalne jedinice iz Mestrea i helikopter lokalne vazduhoplovne jedinice, opremljen korpom za ispuštanje vode iz vazduha, prenela je agencija.
(Tanjug)
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