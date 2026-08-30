NOVI NAPAD NA TANKER: Brod pogođen prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz
BRITANSKA vojna pomorska agencija (UKMTO) saopštila je danas da je jedan tanker pogođen projektilom dok je pokušavao da kroz Ormuski moreuz prođe u Persijski zaliv.
Do napada na tanker došlo je na oko 12 nautičkih milja, odnosno 22 kilometra udaljenosti od omanskog lučkog grada Kasab, ali u saopštenju UKMTO-a nije precizirano kada je došlo do napada, javljaju mediji.
U saopštenju se navodi da u napadu nije bilo žrtava, niti da je izazvan neki negativan efekat na životnu okolinu.
Ranije ove sedmice, iz UKMTO-a je saopšteno da je nepoznati projektil pogodio tanker u Ormuskom moreuzu, uzrokujući požar koji je u međuvremenu ugašen.
(sputnikportal.rs)
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