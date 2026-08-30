Svet

NOVI NAPAD NA TANKER: Brod pogođen prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2026. u 20:33

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BRITANSKA vojna pomorska agencija (UKMTO) saopštila je danas da je jedan tanker pogođen projektilom dok je pokušavao da kroz Ormuski moreuz prođe u Persijski zaliv.

НОВИ НАПАД НА ТАНКЕР: Брод погођен приликом проласка кроз Ормуски мореуз

Foto: AI/Gemini

Do napada na tanker došlo je na oko 12 nautičkih milja, odnosno 22 kilometra udaljenosti od omanskog lučkog grada Kasab, ali u saopštenju UKMTO-a nije precizirano kada je došlo do napada, javljaju mediji.

U saopštenju se navodi da u napadu nije bilo žrtava, niti da je izazvan neki negativan efekat na životnu okolinu.

Ranije ove sedmice, iz UKMTO-a je saopšteno da je nepoznati projektil pogodio tanker u Ormuskom moreuzu, uzrokujući požar koji je u međuvremenu ugašen.

(sputnikportal.rs)

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