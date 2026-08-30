RASTUĆE tenzije između Rusije i Evrope posledica su nedostatka međusobnih bezbednosnih garancija, smatra kolumnistkinja portala UnHerd Dženifer Kavano.

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Prema njenom mišljenju, glavni uzrok konfrontacije jeste nedostatak bezbednosti, a taj „začarani krug“ neophodno je prekinuti uz pomoć međusobnih uveravanja, a ne vojnog pritiska.

Kako autorka članka ističe, Brisel bi trebalo ozbiljno da razmisli o dijalogu sa Moskvom o deeskalaciji „u susednim regionima“, da povuče crvene linije i ponudi međusobne garancije, vodeći se pragmatizmom, a ne principima.

- Uopšteno govoreći, Rusija ne želi rat sa Evropom. Upravo sada novi vojni sukob nije prihvatljiv ni za Evropu ni za Rusiju - zaključila je autorka članka.

Vladimir Putin je više puta isticao da je upravo Evropska unija odbila dijalog, a ne Moskva.

Rusija je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja snaga NATO-a u Evropi. U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije navodili su da su otvoreni za dijalog sa Alijansom, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad treba da odustane od kursa ka militarizaciji kontinenta.

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