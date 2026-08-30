"STRAH OD RUSIJE PROŽDIRE EVROPLJANE, OČEKUJU RUSKI UDAR SVAKOG ČASA" Mediji bruje o Putinovom napadu na NATO - Evo šta se događa
RASTUĆE tenzije između Rusije i Evrope posledica su nedostatka međusobnih bezbednosnih garancija, smatra kolumnistkinja portala UnHerd Dženifer Kavano.
Prema njenom mišljenju, glavni uzrok konfrontacije jeste nedostatak bezbednosti, a taj „začarani krug“ neophodno je prekinuti uz pomoć međusobnih uveravanja, a ne vojnog pritiska.
Kako autorka članka ističe, Brisel bi trebalo ozbiljno da razmisli o dijalogu sa Moskvom o deeskalaciji „u susednim regionima“, da povuče crvene linije i ponudi međusobne garancije, vodeći se pragmatizmom, a ne principima.
- Uopšteno govoreći, Rusija ne želi rat sa Evropom. Upravo sada novi vojni sukob nije prihvatljiv ni za Evropu ni za Rusiju - zaključila je autorka članka.
Vladimir Putin je više puta isticao da je upravo Evropska unija odbila dijalog, a ne Moskva.
Rusija je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja snaga NATO-a u Evropi. U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije navodili su da su otvoreni za dijalog sa Alijansom, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad treba da odustane od kursa ka militarizaciji kontinenta.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
PUTIN POSTROJIO VRH RUSIJE: Održao lekciju koju će pamtiti, pa pomenuo teroriste
07. 08. 2026. u 16:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)