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"STRAH OD RUSIJE PROŽDIRE EVROPLJANE, OČEKUJU RUSKI UDAR SVAKOG ČASA" Mediji bruje o Putinovom napadu na NATO - Evo šta se događa

Симеуновић А. Милош

30. 08. 2026. u 19:15

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RASTUĆE tenzije između Rusije i Evrope posledica su nedostatka međusobnih bezbednosnih garancija, smatra kolumnistkinja portala UnHerd Dženifer Kavano.

СТРАХ ОД РУСИЈЕ ПРОЖДИРЕ ЕВРОПЉАНЕ, ОЧЕКУЈУ РУСКИ УДАР СВАКОГ ЧАСА Медији брује о Путиновом нападу на НАТО - Ево шта се догађа

Foto: AI generated

Prema njenom mišljenju, glavni uzrok konfrontacije jeste nedostatak bezbednosti, a taj „začarani krug“ neophodno je prekinuti uz pomoć međusobnih uveravanja, a ne vojnog pritiska.

Kako autorka članka ističe, Brisel bi trebalo ozbiljno da razmisli o dijalogu sa Moskvom o deeskalaciji „u susednim regionima“, da povuče crvene linije i ponudi međusobne garancije, vodeći se pragmatizmom, a ne principima.

 - Uopšteno govoreći, Rusija ne želi rat sa Evropom. Upravo sada novi vojni sukob nije prihvatljiv ni za Evropu ni za Rusiju - zaključila je autorka članka.

Vladimir Putin je više puta isticao da je upravo Evropska unija odbila dijalog, a ne Moskva.

Rusija je više puta izražavala zabrinutost zbog jačanja snaga NATO-a u Evropi. U Ministarstvu spoljnih poslova Rusije navodili su da su otvoreni za dijalog sa Alijansom, ali na ravnopravnoj osnovi, pri čemu Zapad treba da odustane od kursa ka militarizaciji kontinenta.

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