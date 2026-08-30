USLOV svih USLOVA! Moskva presekla: Sastanak Putina, Trampa i Zelenskog MOGUĆ SAMO POD ovim okolnostima!

SAMIT Putin-Tramp-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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-Već neko vreme se predlaže samit Putin-Tramp-Zelenski i vi dobro znate stav našeg šefa države: takav sastanak je moguć samo radi formalizacije sporazuma. A sporazumi nisu jednostavan dogovor; to je veoma složen proces rešavanja koji se sastoji od ogromnog broja detalja, objasnio je portparol Kremlja.

Peskov je napomenuo i da Kijev ne želi da se bavi pitanjima rešavanja sukoba.

-Naravno, sastanak predsednika radi razgovora o svemu ovome je potpuno besmislen. Oni mogu da se sastanu samo da bi finalizovali sporazume. Ali kijevska strana ne želi da se pozabavi realnim rešavanjem, ocenio je portparol.

On je podsetio da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj.

-Ostajemo otvoreni za takve pregovore... Nažalost, ne možemo da potvrdimo da postoje preduslovi. Oni jednostavno još ne postoje, zaključio je Peskov.

(sputnikportal.rs)

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