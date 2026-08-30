IMA MRTVIH! Novi detalji tragedije kod Kipra: Jedan od putnika otkrio kako se sve odigralo (VIDEO)
VLASTI severnog dela Kipra saopštile su da je najmanje šest osoba poginulo prilikom prevrtanja putničkog trajekta koji je danas isplovio iz Kirenije prema Turskoj.
Na trajektu je bilo 259 putnika i osam članova posade.
Prema informacijama, trajekt se prevrnuo nedugo nakon isplovljavanja, na oko dva kilometra od obale, a na lice mesta su odmah poslati spasioci, a ubrzo su u akciji spasavanja angažovani i helikopteri.
Prema poslednjim informacijama, na lice mesta su hitno upućeni i brojni ronilački timovi koji pretražuju područje.
Vlasti severnog dela ostrva prethodno su saopštile da je oko 160 putnika izvučeno iz vode i da su prebačeni ili je u toku njihovo prebacivanje na obalu.
Tačan broj povređenih i dalje nije utvrđen.
- U ovom trenutku nemam tačno brojke. Svi povređeni koji su stigli do obale su prebačeni u bolnice i ne znamo stepen njihovih povreda - naveli su nadležni koji se nalaze na licu mesta.
Jedan od putnika koji je spasen i bezbedno vraćen na obalu opisao je trenutke horora kada je trajekt počeo da tone.
Kako je rekao, nedugo nakon isplovljavanja putnici su primetili da voda naglo prodire u plovilo.
- Nisu nas spremili za evakuaciju. Tek kad smo počeli da tonemo rekli su 'bežite' i tad su ljudi poskakali - rekao je putnik.
(Telegraf.rs)
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