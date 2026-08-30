TRI BRODA UDARILA U STENE USLED NALETA NEVREMENA: Pojavili se snimci snažne oluje, jedna osoba poginula (VIDEO)

JEDNA osoba je poginula, a šest je spaseno nakon što su tri plovila usled snažnog vetra i veoma uzburkanog mora udarila u stene i potonula kod rta Kejp Greko na Kipru, objavili su lokalni mediji.

Foto: Printskrin/Iks/@inkcyprus

Spasilačke ekipe su helikopterom iz mora izvukle muškarca bez svesti, ali je on ubrzo preminuo. Još šest osoba je spaseno, dok su dve zbog povreda zadržane u bolnici, piše Fonet.

Αποκλειστικά πλάνα 4/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/Jz1zgGvtmQ — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Nevreme je u subotu izazvalo probleme i na kopnu, gde su obilne padavine i snažan vetar doveli do bujičnih poplava, klizišta, rušenja objekata i čupanja stabala.

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Posebno je pogođena Nikozija, a vatrogasci su primili stotine poziva zbog poplavljenih objekata i problema u saobraćaju, preneo je Kurir.

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