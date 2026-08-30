Svet

TRI BRODA UDARILA U STENE USLED NALETA NEVREMENA: Pojavili se snimci snažne oluje, jedna osoba poginula (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 12:54

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JEDNA osoba je poginula, a šest je spaseno nakon što su tri plovila usled snažnog vetra i veoma uzburkanog mora udarila u stene i potonula kod rta Kejp Greko na Kipru, objavili su lokalni mediji.

ТРИ БРОДА УДАРИЛА У СТЕНЕ УСЛЕД НАЛЕТА НЕВРЕМЕНА: Појавили се снимци снажне олује, једна особа погинула (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@inkcyprus

Spasilačke ekipe su helikopterom iz mora izvukle muškarca bez svesti, ali je on ubrzo preminuo. Još šest osoba je spaseno, dok su dve zbog povreda zadržane u bolnici, piše Fonet.

Nevreme je u subotu izazvalo probleme i na kopnu, gde su obilne padavine i snažan vetar doveli do bujičnih poplava, klizišta, rušenja objekata i čupanja stabala.

Posebno je pogođena Nikozija, a vatrogasci su primili stotine poziva zbog poplavljenih objekata i problema u saobraćaju, preneo je Kurir.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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