TRI BRODA UDARILA U STENE USLED NALETA NEVREMENA: Pojavili se snimci snažne oluje, jedna osoba poginula (VIDEO)
JEDNA osoba je poginula, a šest je spaseno nakon što su tri plovila usled snažnog vetra i veoma uzburkanog mora udarila u stene i potonula kod rta Kejp Greko na Kipru, objavili su lokalni mediji.
Spasilačke ekipe su helikopterom iz mora izvukle muškarca bez svesti, ali je on ubrzo preminuo. Još šest osoba je spaseno, dok su dve zbog povreda zadržane u bolnici, piše Fonet.
Nevreme je u subotu izazvalo probleme i na kopnu, gde su obilne padavine i snažan vetar doveli do bujičnih poplava, klizišta, rušenja objekata i čupanja stabala.
Posebno je pogođena Nikozija, a vatrogasci su primili stotine poziva zbog poplavljenih objekata i problema u saobraćaju, preneo je Kurir.
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