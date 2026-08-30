STRAVIČNI PRIZORI POLAVA, VODA NOSI SVE PRED SOBOM: Najavljene nove padavine, 111.000 ljudi mora hitno da se evakuiše (VIDEO)

JAPANSKA meteorološka agencija izdala je danas posebno upozorenje na jake kiše za neka područja u prefekturi Fukui, u centralnom delu zemlje, a zbog poplava je na evakuaciju pozvano oko 111.000 ljudi u pet opština.

Foto: Tanjug/Suo Takekuma/Kyodo News via AP

Oko 244.000 ljudi je dobilo upozorenje da preduzmu hitne mere bezbednosti zbog klizišta i vozila koja su zaglavljena na poplavljenim putevima, prenosi Kjodo.

Za gradove Fukui, Ono i Kacujama bilo je izdato upozorenje 5. nivoa, što je najviši nivo upozorenja za jake kiše koje ukazuje da se katastrofa verovatno dogodila ili je neizbežna, a ono je kasnije smanjeno na 4. nivo, koji i dalje podrazumeva da je neophodna evakuacija stanovništva.

U poslednja 24 sata do nedelje ujutru, Kacujama, Sakai i Fukui su dobili rekordne padavine od preko 300 milimetara.

Ishikawa, Japan: Torrential rain has caused severe flooding in Hakui, with homes and streets submerged under muddy water. Residents are pleading for help as the situation continues to worsen. 💔🌧️ #Ishikawa #Hakui pic.twitter.com/pECSIJbd3a — Mohit SY (Farmer’S SON) (@imohitray_) August 27, 2026

Ministarstvo zemljišta, infrastrukture, saobraćaja i turizma je najavilo da se razmatra ispuštanje vode iz brane u Sakaiju, kako bi obezbedilo više prostora jer nivo vode raste.

Jake kiše su za danas najavljene na prostoru zapadnog i istočnog Japana.

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