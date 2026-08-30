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STRAVIČNI PRIZORI POLAVA, VODA NOSI SVE PRED SOBOM: Najavljene nove padavine, 111.000 ljudi mora hitno da se evakuiše (VIDEO)

Танјуг

30. 08. 2026. u 08:39

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JAPANSKA meteorološka agencija izdala je danas posebno upozorenje na jake kiše za neka područja u prefekturi Fukui, u centralnom delu zemlje, a zbog poplava je na evakuaciju pozvano oko 111.000 ljudi u pet opština.

СТРАВИЧНИ ПРИЗОРИ ПОЛАВА, ВОДА НОСИ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Најављене нове падавине, 111.000 људи мора хитно да се евакуише (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Suo Takekuma/Kyodo News via AP

Oko 244.000 ljudi je dobilo upozorenje da preduzmu hitne mere bezbednosti zbog klizišta i vozila koja su zaglavljena na poplavljenim putevima, prenosi Kjodo.

Za gradove Fukui, Ono i Kacujama bilo je izdato upozorenje 5. nivoa, što je najviši nivo upozorenja za jake kiše koje ukazuje da se katastrofa verovatno dogodila ili je neizbežna, a ono je kasnije smanjeno na 4. nivo, koji i dalje podrazumeva da je neophodna evakuacija stanovništva.

U poslednja 24 sata do nedelje ujutru, Kacujama, Sakai i Fukui su dobili rekordne padavine od preko 300 milimetara.

Ministarstvo zemljišta, infrastrukture, saobraćaja i turizma je najavilo da se razmatra ispuštanje vode iz brane u Sakaiju, kako bi obezbedilo više prostora jer nivo vode raste.

Jake kiše su za danas najavljene na prostoru zapadnog i istočnog Japana.

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