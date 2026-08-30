ŠIN BET POTVRDIO: Netanjahuov sin sklonjen zbog bezbednosne pretnje
PREDSTAVNIK izraelske kontraobaveštajne službe Šin Bet izjavio je za televiziju Kanal 12 da je Jair Netanjahu, sin izraelskog premijera Benjamina, hitno izmešten na sigurnu lokaciju u Izraelu jer mu je život bio ugrožen.
Izjava predstavnika Šin Beta usledila je nakon što je ranije ove nedelje objavljeno da je Jair Netanjahu bio meta iranske zavere za atentat u decembru 2025. godine dok je živeo na Floridi, prenosi Tajms of Izrael.
"Iran je ciljao jednog od mojih sinova. Iran je pokušao da ubije, da likvidira jednog od mojih sinova", izjavio je Netanjahu u telefonskom intervjuu za izraelski Kanal 14.
Predstavnik Šin Beta je potvrdio da je postojala ozbiljna pretnja po bezbednost Jaira Netanjahua i da je nakon izvršene procene bezbednosnog tima doneta odluka da se on hitno vrati u Izrael, ne precizirajući o kakvoj je pretnji reč.
(Tanjug)
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