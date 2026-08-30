PUTIN OTKRIO RUSKU SNAGU: Moskva drži vodeću poziciju na svetskom tržištu uglja, budućnost je obezbeđena
RUSIJA se nalazi na drugom mestu u svetu po rezervama uglja i, uprkos složenom periodu kroz koji prolazi ova industrija, zadržava vodeće pozicije na svetskom tržištu, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u čestitki povodom Dana rudara u Rusiji.
- Ugalj, koks, ruda gvožđa i druga prirodna bogatstva kojima je priroda tako velikodušno obdarila Rusiju i danas predstavljaju jedan od temelja nacionalne ekonomije. Naša zemlja zauzima drugo mesto u svetu po rezervama uglja, treće po njegovom izvozu, a šesto po proizvodnji. I uprkos složenom periodu kroz koji trenutno prolazi industrija uglja, Rusija i dalje zauzima vodeće pozicije na svetskom tržištu. Potrebe zemlje za koksnim i energetskim ugljem takođe su u potpunosti zadovoljene - rekao je Putin.
Predsednik Rusije nazvao je savremenu proizvodnju uglja industrijom budućnosti, što, kako je istakao, rudari dokazuju „uspešnim uvođenjem digitalnih inovacija i visokoproduktivne opreme“.
- Da bismo sačuvali i ojačali slavnu tradiciju rudarstva i obezbedili njegovu budućnost, neophodno je prioritetnu pažnju posvetiti obrazovanju i obuci kadrova za celokupnu industriju uglja, kao i podizanju ugleda rudarskih zanimanja - naglasio je Putin.
(Sputnjik)
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