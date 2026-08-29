PUTIN I LUKAŠENKO UJEDINJENI UPRKOS PRITISCIMA: Ne mogu nam ništa - Zajedno ćemo prevazići sve teškoće

Trgovinsko-ekonomska sfera odnosa dve zemlje razvija se uspešno bez obzira na pokušaje uticaja spolja, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Moskvi.

Foto: Tanjug/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Trgovinsko-ekonomska sfera odnosa dve zemlje razvija se uspešno bez obzira na pokušaje uticaja spolja, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Moskvi.

- Dinamika naših odnosa je ista, ali sve vreme se pojavljuju novi momenti na koje treba obratiti pažnju, oko kojih se treba složiti, regulisati ih. Uopšteno, želim da istaknem da – Vi to znate bolje nego iko – naša najvažnija sfera interakcije, trgovinsko-ekonomska, razvija se uspešno bez obzira na sve pokušaje uticaja spolja - rekao je Putin u uvodnoj reči na sastanku.

Trgovinski promet između Rusije i Belorusije porastao je za 12,5 odsto od početka godine, primetio je Putin.

On je dodao da je od velikog značaja i saradnja u tradicionalnim smerovima, kao što su visoke tehnologije.

- Zahvaljujući Vašim višegodišnjim naporima, mnogo onoga što je stvoreno za vreme Sovjetskog saveza očuvalo se i umnožilo. Sada zajedno možemo da predlažemo rešenja u tim perspektivnim oblastima, kao što su mikroelektronika i druge - naveo je šef ruske države.

Osim toga, napomenuo je da Rusija i Belorusija sarađuju u okviru Ujedinjenih nacija, ZND, ŠOS-a i drugih organizacija.

Lukašenko je istakao da će Rusija i Belorusija će zajedno prevazići sve teškoće.

- Nismo samo mi krivi za to što se sastajemo. Dinamika međunarodnih odnosa je takva da nas podstiče da razgovaramo o problemima koji pred nama stoje. A da ćemo sve probleme i poteškoće prevazići – u to možete i da sumnjate, o tome sam govorio više puta - rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, današnji sastanak obuhvatiće "izvođenje određenih zaključaka".

Beloruski lider stigao je u četvrtak u radnu posetu Rusiji.

U petak je razgovarao sa ruskim premijerom Mihailom Mišustinom. Ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov naveo da je Lukašenkova poseta Rusiji nezvanična i napomenuo da će nakon razgovora dvojica lidera neformalno razgovarati.

(RT Balkan)

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