MOSKVA OTPISALA EVROPU Peskov: Nema nikakvih izgleda za poboljšanje odnosa - Moskva zna s kim ima posla
EVROPSKI političari na vlasti zauzimaju konfrontacioni stav, kako na rečima, tako i na delu i direktno učestvuju u borbenim dejstvima protiv nas, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Trenutno nema izgleda za poboljšanje odnosa između Moskve i EU, budući da Evropljani mobilišu vojne resurse protiv Rusije, dodao je on.
- Za sada nema nikakvih izgleda za poboljšanje odnosa sa Evropom. Aktuelni političari, sadašnja generacija političara na vlasti ima konfrontacioni stav i to i na rečima i na delu. Oni u potpunosti mobilišu vojne potencijale Evrope i usmeravaju ih protiv naše zemlje, direktno učestvujući u borbenim dejstvima protiv nas - rekao je Peskov.
Rusija je, kako je dodao, i dalje otvorena za izgradnju boljih odnosa, ali je svesna s kim ima posla.
(Sputnjik)
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