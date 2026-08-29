Svet

TENZIJE IZMEĐU IZRELA I TURSKE SVE VEĆE: "Ne želim da ih vidim da dolaze na jug..."

В.Н.

29. 08. 2026. u 14:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu upozorio je Tursku da ne širi vojno prisustvo prema jugu Sirije, poručivši da Izrael neće tolerisati uspostavljanje turske vojne baze u tom području.

ТЕНЗИЈЕ ИЗМЕЂУ ИЗРЕЛА И ТУРСКЕ СВЕ ВЕЋЕ: Не желим да их видим да долазе на југ...

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Posebno je odbacio mogućnost uspostavljanja turskog vojnog uporišta na nekom od aerodroma južno od područja u kojem su turske snage već prisutne.

- Ne želim da vidim da Turska dolazi na jug - poručio je Netanjahu.

Prema njegovim rečima, Izrael je svoj stav Turskoj i sirijskim vlastima preneo diplomatskim kanalima, uključujući i posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Netanjahu tvrdi da upozorenja nisu shvaćena dovoljno ozbiljno, zbog čega je Izrael pribegao vojnoj akciji.

- Nećemo tolerisati tursko vojno uporište na aerodromu južno od područja u kojem se Turska trenutno nalazi - kazao je izraelski premijer.

Netanjahu je politiku prema jugu Sirije povezao sa strahom od jačanja naoružanih i džihadističkih grupa koje bi, kako tvrdi, mogle da predstavljaju direktnu pretnju Izraelu.

Gaza i Iran

Govoreći o Gazi, Netanjahu je ponovio da Izrael ne planira potpuno da napusti tu teritoriju. Kazao je da obnova ne može da počne dok Hamas ne bude uklonjen, a Gaza demilitarizovana.

Iran je ponovo označio kao egzistencijalnu pretnju Izraelu, posebno zbog njegovog nuklearnog programa, poručivši da odluke o eventualnom delovanju neće zavisiti od odobrenja drugih država.

Istovremeno je najavio dodatno jačanje izraelske vojne industrije i povećanje proizvodnje municije i naoružanja.

Protiv palestinske države

Govoreći o palestinskom pitanju, Netanjahu je ponovio protivljenje uspostavljanju palestinske države.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se borba za uticaj u Siriji sve više zaoštrava.

Turska i Izrael imaju različite interese u pogledu budućnosti Sirije, a direktno upozorenje iz Jerusalima pokazuje koliko su odnosi između dve zemlje postali osetljivi.

Poruka izraelskog premijera je jasna: Izrael želi da zadrži snažnu bezbednosnu poziciju na jugu Sirije i neće blagonaklono gledati na novo tursko vojno prisustvo u tom području.

(Dnevni Avaz)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČASNA VOJNIČKA FIGURA: Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću

"ČASNA VOJNIČKA FIGURA": Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću