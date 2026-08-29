PUTIN NE DA DA SE ZABORAVE RUSKI BORCI: Očuvanje sećanja je plemenita misija cele države
ČITAV sistem vlasti mora biti posvećen očuvanju sećanja na učesnike Specijalne vojne operacije, izjavio je Vladimir Putin na sastanku sa prosvetnim radnicima i studentima na Moskovskom državnom pedagoškom univerzitetu uoči Dana znanja.
- Nisu samo škole te koje treba da budu uključene u ovo (sećanje na borce SVO). Trebalo bi da bude uključen ceo sistem vlasti: regionalni, lokalni i federalni, u svim oblastima -poručio je šef ruske države.
Predsednik je očuvanje sećanja na vojnike nazvao plemenitom misijom i napomenuo da regrutni centri treba da obezbede školama otvorene podatke o učesnicima SVO.
- Na internetu ima mnogo netačnih informacija, mnogo nepouzdanih informacija -primetio je.
Predsednik Putin učestvovao je putem video-konferencije u ceremonijama otvaranja škola u pet regiona Rusije i istakao da prestiž nastavničke profesije u zemlji raste.
Moskovski školski obrazovni sistem predstavlja dobar primer za ruske regione, istakao je Putin i zahvalio gradonačelniku prestonice Sergeju Sobjanjinu na njegovoj ličnoj posvećenosti školstvu.
Prema njegovim rečima, ne mogu sve zemlje da se pohvale takvim inovacijama kao Rusija u sferi obrazovanja.
- Nijedno moderno sredstvo nikada neće zameniti živu reč nastavnika, predavača ili mentora. Naučiti osobu, posebno mladu osobu, dete, da samostalno razmišlja je posebna misija nastavnika - primetio je Vladimir Putin na sastanku sa prosvetnim radnicima.
Škola broj 656 otvara se u Moskvi nakon rekonstrukcije.
Namenjena je za 1.000 učenika od 1. do 9. razreda. U selu Bajramaul u Dagestanu izgrađena je nova školska zgrada za 604 učenika, koja pruža sve neophodne uslove za visokokvalitetno obrazovanje, uključujući uređen prostor sa otvorenim sportskim terenima.
Nova škola za 1.100 učenika otvara se u selu Bokino u Tambovskoj oblasti. Njen dizajn uključuje moderna arhitektonska rešenja za planiranje, ekološki pristup i klastersku organizaciju prostora.
U Ufi je izgrađena nova zgrada za školu broj 88, koja može da primi 1.225 učenika. Nova zgrada se takođe otvara u Čerkesku.
Ima kapacitet od 400 mesta i namenjena je učenicima od 1. do 4. razreda.
(RT Balkan)
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