Svet

KIJEV PRIZNAO PORAZ U TRCI DRONOVA Ukrajinci nemoćni pred ruskom tehnologijom: Mesecima nemamo nijedan presretač

P. Đurđević

29. 08. 2026. u 13:28

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UKRAJINA zaostaje za Rusijom u „trci dronova“, priznao je Sergej Beskresnov, savetnik ukrajinskog ministra odbrane.

КИЈЕВ ПРИЗНАО ПОРАЗ У ТРЦИ ДРОНОВА Украјинци немоћни пред руском технологијом: Месецима немамо ниједан пресретач

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

Prema njegovim rečima, ukrajinski proizvođači nisu uspeli da naprave efikasne dronove presretače na mlazni pogon za ruske rakete „geranj“ i „banderol“.

Jedan od problema, rekao je on, bila je povećana brzina ruskih dronova za napad na mlazni pogon.

Dok je „geranj-3“ leteo brzinom od oko 300–330 km/h, „geranj-4“ leti brzinom od 450–550 km/h. Stoga bi ukrajinskom presretaču bila potrebna brzina od najmanje 600 km/h.

Još zimus, proizvođači su obećali da će takvi presretači biti dostupni u roku od nekoliko nedelja, ali se zadatak pokazao težim nego što se očekivalo, dodao je.

- Prošlo je mnogo meseci, a mi još uvek nemamo nijedan - požalio se Beskresnov u intervjuu za lokalne medije.

(Sputnjik)

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