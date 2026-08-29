UKRAJINSKI DRONOVI ZAPARALI RUSKO NEBO: Onda je usledio pakao za Kijev - ruska PVO pokosila čak 313 letelica!
SNAGE protivvazdušne odbrane oborile su 313 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Dronovi su uništeni nad teritorijom Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Rostovske, Tulske i Moskovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Republike Tatarstan i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
U napadu ukrajinskih snaga u Sevastopolju poginula je jedna osoba, a tri su povređene, izvestio je guverner regiona Mihail Razvožajev na Telegramu. Prema njegovim rečima, oštećene su tri stambene zgrade i osam privatnih kuća.
U Belgorodskoj oblasti su dve osobe poginule, a 14 je povređeno tokom protekla 24 sata, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev.
Tri povređene osobe su u teškom stanju, uključujući dva dečaka, uzrasta devet i jedanaest godina.
(RT Balkan)
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