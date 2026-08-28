NEMAČKE vlasti za sada ne pokazuju spremnost da promene situaciju koja sada postoji u odnosima sa Rusijom, antiruska retorika se ne stišava, rekao je ambasador Rusije u Berlinu Sergej Nečajev.

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- U Nemačkoj se ne stišava antiruska retorika, praćena apsurdnim i neosnovanim optužbama na račun naše zemlje nevezano za povod, bilo da su u pitanju sajber napadi, špijunaža ili diverzije - rekao je on u intervjuu za nemačke medije.

Slučaj nepoznate bespilotne letelice u Lapcigu je samo jedan primer, rekao je on, dodajući da se radi o još jednoj provokaciji u interesu kijevskog režima, evropskih političkih elita i vojno-industrijskog lobija.

- Svi oni računaju na dalju eskalaciju ukrajinskog sukoba, slabljenje Rusije i nastavak neograničenog crpljenja budžetskih sredstava - istakao je ambasador, dodajući da takvo antirusko raspoloženje nije bilo ni u vreme Hladnog rata.

Ipak, primetio je ambasador, postoji značajan deo nemačkog stanovništva, posebno na istoku zemlje, koje se odupire intenzivnoj antiruskoj kampanji.

Istovremeno, ambasada Rusije u Nemačkoj saopštila je za Sputnjik da se Rusija ne meša u unutrašnja pitanja Nemačke i nije zainteresovana za eskalaciju napetosti u odnosima dve države, već da je otvorena za kontakte sa svim legitimnim političkim snagama u toj zemlji.

(Sputnjik)