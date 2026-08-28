TRAMP SEBE PROGLASIO NAJVEĆIM PREDSEDNIKOM: Slede ga Vašington i Linkoln, Obama i Bajden na dnu (FOTO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp proglasio je sebe za najvećeg predsednika u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, u tabeli koju je objavio na na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Tramp je u objavi seve stavio na vrh liste kao "najvećeg", dok je među "velike" uvrstio predsednike poput Džordža Vašingtona, Abrahama Linkolna i Tomasa Džefersona.
Njegova lista sadrži i "najveće gubitnike" među kojima su pojedini demokratski predsednici koje Tramp često kritikuje - Barak Obama i Džozef Bajden.
Prema Trampovom rangiranju, "skoro veliki" su Teodor Ruzvelt, Grover Klivlend, Džon Adams i Džejms Noks Polk.
U kategoriju prosečnih Tramp je svrstao pored ostalih Bila Klintona, dok su među onima "ispod proseka" Džejms Bjukenen i Kelvin Kulidž.
Objavljivanje liste usledilo je nakon istraživanja CNN-a, prema kojem 53 odsto republikanskih birača navodi Trampa kao predsednika Republikanske stranke kojem se najviše dive, ispred Ronalda Regana i Abrahama Linkolna.
(Tanjug)
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