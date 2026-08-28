UMRO KRALJ HARALD V: Vest o smrti saopštila je norveška kraljevska palata

NORVEŠKI kralj Harald V preminuo je u 89. godini, saopštila je u petak ujutro norveška kraljevska palata.

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Kralj Harald je, kako je navedeno u saopštenju dvora, preminuo mirno u Univerzitetskoj bolnici u Oslu u 6.35 ujutro.

"Sa dubokom tugom saopštavamo da je Njegovo Veličanstvo kralj Harald mirno preminuo u Univerzitetskoj bolnici u Oslu u petak, 28. avgusta, u 6.35", navodi se u saopštenju kraljevske palate.

Harald V bio je kralj Norveške od 1991. godine, kada je nasledio svog oca, kralja Olava V.

Istovremeno, Norveška je dobila novog monarha - prestolonaslednika Hokona, kraljevog sina. Koje će kraljevsko ime novi monarh uzeti biće poznato nakon vanredne sednice Državnog saveta.

Vlada će se u narednim satima sastati sa novim kraljem na vanrednoj sednici Državnog saveta u Kraljevskoj palati.

(Telegraf)