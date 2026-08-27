SEDAM RADARA, ČETIRI NOVA SISTEMA I RAKETE "ASTER 30": Rim tajno naoružava Ukrajinu
ITALIJA je tajno odobrila paket vojne pomoći Ukrajini vredan približno tri milijarde evra, usmeren na protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, prenose lokalni mediji.
Paket obuhvata četiri sistema SAMP/T NG sposobna za presretanje balističkih raketa, rakete-presretače „aster 30“, kao i sedam radarskih stanica dugog dometa koje proizvode francuska kompanija „Tales” i italijanska kompanija „Leonardo”.
Takođe se navodi da bi Francuska i Italija mogle da odobre proizvodnju raketa-presretača „aster 30“ u samoj Ukrajini, čime bi se smanjila zavisnost od evropskih zaliha, za koje se predviđa da će do leta 2025. godine pasti na kritično nizak nivo.
(Sputnjik)
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