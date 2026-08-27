Svet

SEDAM RADARA, ČETIRI NOVA SISTEMA I RAKETE "ASTER 30": Rim tajno naoružava Ukrajinu

D.D.

27. 08. 2026. u 18:33

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ITALIJA je tajno odobrila paket vojne pomoći Ukrajini vredan približno tri milijarde evra, usmeren na protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, prenose lokalni mediji.

СЕДАМ РАДАРА, ЧЕТИРИ НОВА СИСТЕМА И РАКЕТЕ АСТЕР 30: Рим тајно наоружава Украјину

Foto: Italian Army/Esercito Italiano

Paket obuhvata četiri sistema SAMP/T NG sposobna za presretanje balističkih raketa, rakete-presretače „aster 30“, kao i sedam radarskih stanica dugog dometa koje proizvode francuska kompanija „Tales” i italijanska kompanija „Leonardo”.

Takođe se navodi da bi Francuska i Italija mogle da odobre proizvodnju raketa-presretača „aster 30“ u samoj Ukrajini, čime bi se smanjila zavisnost od evropskih zaliha, za koje se predviđa da će do leta 2025. godine pasti na kritično nizak nivo.

Italija planira da deo raketa isporuči do oktobra.

(Sputnjik)

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