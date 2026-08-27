DONBAS PRED VELIKIM PREOKRETOM? Ruska vojska bi već početkom 2027. mogla da stigne do Slavjanska i Kramatorska
JEDINICE Oružanih snaga Ruske Federacije tokom naredne godine mogle bi značajno da napreduju u uspostavljanju kontrole nad Donbasom, a već početkom 2027. godine mogle bi da stignu do periferije Slavjanska i Kramatorska, pišu zapadni mediji, pozivajući se na jednu od vodećih evropskih obaveštajnih službi.
U tekstu se navode i izjave komandanata ukrajinskih jedinica, koji priznaju da bi uskoro mogli da izgube kontrolu nad delovima Donbasa koje još drže.
- Kako je Velt saznao iz razgovora sa predstavnicima jedne od vodećih evropskih obaveštajnih službi, ruska vojska mogla bi da stigne do periferije Kramatorska i Slavjanska već početkom 2027. godine- navodi se u tekstu.
Ranije je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov kritikovao ideju da Donbas, nakon pregovora sa Kijevom, bude predat pod upravu treće strane. On je podsetio na stav Moskve da je ta teritorija deo Ruske Federacije.
(Sputnjik)
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