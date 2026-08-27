JEDINICE Oružanih snaga Ruske Federacije tokom naredne godine mogle bi značajno da napreduju u uspostavljanju kontrole nad Donbasom, a već početkom 2027. godine mogle bi da stignu do periferije Slavjanska i Kramatorska, pišu zapadni mediji, pozivajući se na jednu od vodećih evropskih obaveštajnih službi.

Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

U tekstu se navode i izjave komandanata ukrajinskih jedinica, koji priznaju da bi uskoro mogli da izgube kontrolu nad delovima Donbasa koje još drže.

- Kako je Velt saznao iz razgovora sa predstavnicima jedne od vodećih evropskih obaveštajnih službi, ruska vojska mogla bi da stigne do periferije Kramatorska i Slavjanska već početkom 2027. godine- navodi se u tekstu.

Ranije je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov kritikovao ideju da Donbas, nakon pregovora sa Kijevom, bude predat pod upravu treće strane. On je podsetio na stav Moskve da je ta teritorija deo Ruske Federacije.

(Sputnjik)