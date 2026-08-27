RUSI PRETE, LONDON U PANICI: Ostrvo vadi „Ratnu knjigu“ iz Hladnog rata, građanima savetovano da prave zalihe sveća i hrane!

U TRENUTKU kada su geopolitički odnosi između Londona i Moskve dovedeni do tačke potpunog i nepovratnog pucanja, Velika Britanija je u tajnosti pokrenula ubrzane pripreme za potencijalni direktni vojni sukob sa Ruskom Federacijom.

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Vodeći britanski mediji, predvođeni uticajnim „Telegrafom“ (The Telegraph), otkrivaju konture strogo poverljivih odluka iza zatvorenih vrata Dauning strita. Naređeno je hitno otvaranje fioka sa planovima za odbranu zemlje i započet je manevar za prelazak na ratnu ekonomiju – potez bez presedana još od najmračnijih dana Hladnog rata. Ova panična reakcija britanskog establišmenta direktna je posledica serije otvorenih pretnji iz Kremlja, odakle je nedvosmisleno poručeno da će britanske vojne fabrike, logistički centri i strateški ciljevi postati legitimne mete ruskih udara. Moskva više ne krije da London smatra direktnim učesnikom u sukobu, a ne pukim posmatračem, zbog sve agresivnijeg, otvorenijeg i masovnijeg mešanja Velike Britanije u rat u Ukrajini na strani Kijeva.

„Ratna knjiga“ ponovo na stolu COBR-a

Iza kulisa Dauning strita 10, Kabinet novog laburističkog premijera Endija Bernama doneo je radikalnu odluku: kompletan nacionalni program za odbranu zemlje mora bitiubrzan pod hitno. Svi ključni civilni i vojni odbrambeni protokoli, čija je konačna implementacija prvobitno bila projektovana za 2035. godinu, preko noći su pomereni na 2030. godinu.

U samom epicentru ove bezbednosne groznice nalazi se specijalni vladin komitet za vanredne situacije (COBR). Ovo telo je dobilo kategoričko naređenje da sa vojno-političkih dokumenata ukloni prašinu i uskladi ozloglašenu „Ratnu knjigu“ (War Book). Reč je o strogo poverljivom državnom vodiču za prelazak na totalni sukob, koji detaljno definiše transformaciju kompletnog aparata – od vojske i policije, preko zdravstvenog i industrijskog sektora, pa sve do civilnog društva. Insajderi iz bezbednosnih struktura za britanske medije otvoreno priznaju surovu istinu: Ostrvo mora postići punu ratnu spremnost u narednih nekoliko godina, a ne decenija. Vojni vrh u Londonu, naime, raspolaže obaveštajnim procenama da bi Moskva mogla testirati granice i rešenost NATO alijanse mnogo brže nego što je iko na Zapadu predviđao.

Očajnički potezi Londona i gnev Kremlja

Ova opasna geopolitička situacija dostigla je tačku ključanja nakon što je novi britanski premijer Endi Bernam, tokom svoje prve zvanične posete Kijevu povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, povukao potez koji prelazi sve crvene linije. London je zvanično odobrio predaju strogo poverljivih planova, nacrta i celokupne prateće vojne tehnologije koji će omogućiti Kijevu da na sopstvenim linijama otpočne domaću proizvodnju moćnih dalekometnih krstarećih raketa „Storm Šedou“ (Storm Shadow).

Odgovor Moskve stigao je brzo i bez ikakve diplomatske uzdržanosti. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova i ruski bezbednosni krugovi uputili su ultimativno upozorenje: svako britansko vojno postrojenje, odbrambena fabrika ili logistički centar – kako na teritoriji Ukrajine, tako i daleko van njenih granica – postaju legitimne vojne mete za ruske udare odmazde usled napada duboko u rusku teritoriju.

Dodatno ulje na vatru dolio je uticajni analitičar i bivši ruski diplomata Andrej Fedorov. U šokantnom intervjuu za emisiju „Njuznajt” (Newsnight) na britanskom javnom servisu Bi-Bi-Si, Fedorov je otvoreno stavio Ostrvo pred svršen čin. On je upozorio da Moskva zbog ove odluke ne isključuje „poluvojne operacije“ i razorne sajber-udare iz „nepoznatih izvora“ koji bi mogli da parališu ili dignu u vazduh britanske fabrike naoružanja koje snabdevaju Ukrajinu komponentama za dronove i projektile. Fedorov je oštro zaključio da je London ovim potezom prešao granicu hibridnog ratovanja i zvanično ušao u zonu „direktnog vojnog sukoba“ sa Ruskom Federacijom.

Građanima savetuju zalihe hrane, vode i sveća

Dok Generalštab britanske vojske, predvođen vazduhoplovnim maršalom serom Ričardom Najtonom, otvoreno upozorava da se zemlja nalazi na opasnom „kursu sukoba“ sa reformisanom, ratno iskusnom i dobro naoružanom ruskom armijom, civilne strukture na Ostrvu već uveliko osećaju posledice tzv. sive zone ratovanja. Britanska štampa prenosi ozbiljnu zabrinutost bezbednosnih zvaničnika koji strahuju od činjenice da je javnost u Velikoj Britaniji potpuno nesvesna realne opasnosti od momentalnog kolapsa vitalne infrastrukture ukoliko do direktnog sukoba dođe.

Upravo zbog toga, Dauning strit za predstojeću jesen planira lansiranje masovne informativne kampanje o „nacionalnoj zaštiti“. U okviru ovog programa, građanima će biti podeljena eksplicitna uputstva za pravljenje kućnih zaliha konzervirane hrane, flaširane vode, baterija i sveća. Vlada time pokušava da pripremi stanovništvo za scenario masovnih restrikcija i potpunog pada energetskog i komunikacionog sistema usled očekivanih ruskih sajber-udara. Da se Ostrvo grozničavo sprema za najgori scenario, dokazuje i zvanična najava najveće vojno-civilne vežbe u modernoj istoriji Velike Britanije pod nazivom „Operacija Albiston Šedou“ (Operation Albiston Shadow). Ovaj masovni manevar, kojim će koordinirati komitet COBR- a, za cilj ima simulaciju uslova totalnog hibridnog rata na domaćem tlu i testiranje državnog aparata u trenutku kada parališući udari pogode samu Britaniju.

„Zlatni rudnik“ iz Kijeva i operacije na Arktiku Pored panike i grozničavog ažuriranja planova za civilnu zaštitu, London ubrzano pokušava da ojača svoje vojne i obaveštajne kapacitete kroz agresivno delovanje sa saveznicima. Kako prenosi „Telegraf“, Ukrajina je nedavno predala Velikoj Britaniji svojevrsni „zlatni rudnik“ obaveštajnih podataka sa ratišta. Reč je o strogo poverljivoj i jedinstvenoj digitalnoj laboratorijskoj bazi podataka pod nazivom „Avendžer“ (Avenger). Ovaj sistem sadrži milione visokorezolutivnih snimaka, tehničkih karakteristika i radarskih zapisa o kompletnom ruskom naoružanju – od tenkova i artiljerije, preko naprednih dronova, pa sve do PVO sistema. Podaci se već uveliko implementiraju u britanskim bazama kako bi se softverski sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji (AI) obučili za ranu detekciju, prepoznavanje i neutralisanje ruskih špijuna i diverzanata oko vitalnih vojnih i industrijskih objekata na Ostrvu. Istovremeno, britanski elitni kraljevski marinci i Ratno vazduhoplovstvo (RAF), u saradnji sa vojnim snagama Sjedinjenih Država i Norveške, pokrenuli su hitne i u ovom trenutku izuzetno opasne manevre na dalekom severu. Na izolovanom norveškom vulkanskom ostrvu Jan Majen u Arktičkom okeanu upravo je započeta zajednička „Operacija Atlantik Siti“ (Operation Atlantic City). Na ovu stratešku tačku iskrcani su američki i britanski mobilni raketni sistemi HIMARS (HIMARS), naoružani novim dalekosežnim protivbrodskim projektilima. Vojni cilj NATO alijanse je kristalno jasan i nimalo naivan: uspostavljanje tzv. „mreže za ubijanje“ (kill web) iznad strateških prolaza na severu, čime bi se, u slučaju izbijanja otvorenog rata sa Moskvom, potpuno blokirao izlazak ruskoj Severnoj floti i nuklearnim podmornicama iz Barencovog mora ka Atlantskom okeanu.

Igre na ivici ponora

Velika Britanija se, sudeći prema grozničavom aktiviranju bezbednosnih protokola i alarmantnim priznanjima sopstvenih vojnih analitičara, danas suočava sa surovom i otrežnjujućom realnošću: decenije bezbrižnog uživanja vojno-političkih elita u plodovima mira ostavile su ovu ostrvsku državu strateški duboko ranjivom. Arhitekte britanske spoljne politike u Dauning stritu pokušavaju da projektuju globalnu moć i silu tako što šalju najnapredniju raketnu tehnologiju direktno na ruski prag i u rusko dvorište. Međutim, strogo poverljivi unutrašnji izveštaji vojnog vrha istovremeno razotkrivaju poraznu istinu – Ostrvo u ovom trenutku nema ni adekvatnu protivvazdušnu odbranu, niti psihološki spremnu populaciju za ratni scenario.

Sukob sa Moskvom više nije nekakav naučno-fantastični film ili daleka hipoteza, već zvanična i obavezujuća projekcija Vlade Velike Britanije za predstojeće godine. Ubrzano otvaranje prašnjave „Ratne knjige“ i panični pozivi običnim građanima da već za ovu jesen kupuju sveće i prave kućne zalihe za mračne dane, jasno pokazuju poziciju Londona. Britanski državni vrh je i te kako svestan da ih je opasno igranje vatrom sa nuklearnom supersilom dovelo na samu ivicu ponora od kojeg je deli samo jedna pogrešna procena.

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