SAD SPREMAJU PROMENE U EVROPI? Predstavnik otkrio šta Vašington očekuje od saveznika
EVROPA je ostvarila napredak u preuzimanju odgovornosti za sopstvenu konvencionalnu odbranu, ali je potrebno da učini više, izjavio je zvaničnik Pentagona zadužen za politička pitanja Elbridž Kolbi obraćajući se saveznicima u Briselu uoči razgovora o mogućem smanjenju broja američkih trupa u Evropi.
- Hajde da razmotrimo pitanja kao što su pristup, razmeštanje baza i preleti. Ima mnogo toga dobrog, ali postoje i stvari koje bi trebalo da rešimo kako bismo nastavili na smislen način -rekao je Kolbi u sedištu NATO-a u Briselu, prenosi Rojters.
On je dodao da će Evropa i nadalje biti od ključnog interesa za SAD i naglasio da je došao u duhu zajedničkih konsultacija.
(Tanjug)
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