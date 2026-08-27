SAD SPREMAJU PROMENE U EVROPI? Predstavnik otkrio šta Vašington očekuje od saveznika

EVROPA je ostvarila napredak u preuzimanju odgovornosti za sopstvenu konvencionalnu odbranu, ali je potrebno da učini više, izjavio je zvaničnik Pentagona zadužen za politička pitanja Elbridž Kolbi obraćajući se saveznicima u Briselu uoči razgovora o mogućem smanjenju broja američkih trupa u Evropi.

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

- Hajde da razmotrimo pitanja kao što su pristup, razmeštanje baza i preleti. Ima mnogo toga dobrog, ali postoje i stvari koje bi trebalo da rešimo kako bismo nastavili na smislen način -rekao je Kolbi u sedištu NATO-a u Briselu, prenosi Rojters.

On je dodao da će Evropa i nadalje biti od ključnog interesa za SAD i naglasio da je došao u duhu zajedničkih konsultacija.

(Tanjug)