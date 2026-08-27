RJABKOV UDARIO NA ZAPAD: BRIKS ruši monopol i diktat u globalnim finansijama – hoćemo pravedniji svet
ZEMLjE BRIKS-a rade na tome da međunarodni monetarni i finansijski sistem učine pravednijim i predvidljivijim, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov, tokom okruglog stola o evroazijskoj saradnji, povodom 25. godišnjice Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i 20. godišnjici BRIKS-a.
On je poručio da BRIKS nastavlja da radi dosledno i fokusirano u svim oblastima kako bi međunarodni monetarni i finansijski sistem postao pravedniji, stabilniji, predvidljiviji i efikasniji, prenosi RIA Novosti.
Prema rečima zamenika ruskog ministra spoljnih poslova, zemlje BRIKS-a takođe rade na tome da globalnom finansijskom sistemu daju svojstva koja bi zemljama članicama omogućila da se udalje od monopola i diktata, i da izbegnu situacije u kojima se trenutne realnosti u ovoj oblasti koriste kao oružje protiv država koje smatraju da je neophodno da se kreću sopstvenim putem razvoja.
Rjabkov je napomenuo da je ŠOS, sa svoje strane, pozvana da postane stub sistema bezbednosti u Evroaziji.
- Veliko evroazijsko partnerstvo, zasnovano na tesnoj saradnji država i multilateralnih udruženja regiona, moglo bi da postane socio-ekonomska osnova ovoga - zaključio je zamenik ministra.
(RT Balkan)
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