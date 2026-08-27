NARIŠKIN POTVRDIO TAJNI SUSRET SA ŠEFOM CIA: Evo o čemu su razgovarali iza zatvorenih vrata
SERGEJ Nariškin, direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije (SVR) je izvestio da je razgovarao sa direktorom CIA Džonom Retklifom o pitanjima koje su u sferi delatnosti obaveštajnih službi.
- Sastanak se održao. Nema ničeg neobičnog u vezi sa tim - rekao je Nariškin za RT.
On je napomenuo da je u pitanju bio "radni format", a da se skoro svake nedelje virtuelno ili lično sastaje sa rukovodiocima obaveštajnih agencija sa svih kontinenata.
Kako je naveo, lični sastanci između rukovodilaca obaveštajnih službi su "deo njihovog posla", a na sastanku je razmatran niz pitanja iz nadležnosti obaveštajnih službi.
- A delokrug obaveštajnih službi je prilično delikatna i posebna stvar - dodao je Nariškin.
O poseti se juče oglasio i predsednik SAD Donald Tramp, napomenuvši da su ovakvi sastanci "deo rutine".
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je izvestio da je bilo kontakata između ruske i američke specijalne službe, ali nije otkrio koje teme su pokrenute.
Prema njegovim rečima, iako se Retklif nije sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ruski lider je bio obavešten o rezultatima razgovora.
Peskov je takođe napomenuo da se kontakti između specijalnih službi Rusije i SAD nastavljaju čak i u najtežim trenucima bilateralnih odnosa, što predstavlja pozitivan proces.
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
SVE OČI UPRTE U MOSKVU: Poznato da li se šef CIA sastao sa Putinom
26. 08. 2026. u 08:29
SAD U ŠOKU, CIA NIJE VEROVALA IZRAELU: Atentat na Trampa i muškarac sa ručnim lanserom - pokrenuta tajna operacija
13. 08. 2026. u 17:11 >> 17:35
RUSKA VOJSKA ZAUZELA ŠEVČENKOVSKO: Nastavlja se ofanziva Moskve
27. 08. 2026. u 12:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)