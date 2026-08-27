Svet

NARIŠKIN POTVRDIO TAJNI SUSRET SA ŠEFOM CIA: Evo o čemu su razgovarali iza zatvorenih vrata

P. Đurđević

27. 08. 2026. u 13:57

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SERGEJ Nariškin, direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije (SVR) je izvestio da je razgovarao sa direktorom CIA Džonom Retklifom o pitanjima koje su u sferi delatnosti obaveštajnih službi.

НАРИШКИН ПОТВРДИО ТАЈНИ СУСРЕТ СА ШЕФОМ ЦИА: Ево о чему су разговарали иза затворених врата

Foto: Vikipedija

- Sastanak se održao. Nema ničeg neobičnog u vezi sa tim - rekao je Nariškin za RT. 

On je napomenuo da je u pitanju bio "radni format", a da se skoro svake nedelje virtuelno ili lično sastaje sa rukovodiocima obaveštajnih agencija sa svih kontinenata.

Kako je naveo, lični sastanci između rukovodilaca obaveštajnih službi su "deo njihovog posla", a na sastanku je razmatran niz pitanja iz nadležnosti obaveštajnih službi.

- A delokrug obaveštajnih službi je prilično delikatna i posebna stvar - dodao je Nariškin.

O poseti se juče oglasio i predsednik SAD Donald Tramp, napomenuvši da su ovakvi sastanci "deo rutine".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je izvestio da je bilo kontakata između ruske i američke specijalne službe, ali nije otkrio koje teme su pokrenute.

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

Prema njegovim rečima, iako se Retklif nije sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ruski lider je bio obavešten o rezultatima razgovora.

Peskov je takođe napomenuo da se kontakti između specijalnih službi Rusije i SAD nastavljaju čak i u najtežim trenucima bilateralnih odnosa, što predstavlja pozitivan proces.

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