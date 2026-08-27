VIŠE OD 1.300 NESTALIH, MEĐU NJIMA I DRŽAVLJANIN SRBIJE: Stravične poplave u Aziji do sad odnele 270 života! (FOTO)

SRPSKI državljanin jedan je od više od 1.300 ljudi koji se vode kao nestali nakon bujičnih poplava u pograničnom području Kine i Nepala, izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu, objavila je danas Nacionalna turistička organizacija Nepala.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Mnogi nestali su stranci koji su se u pogođenom području nalazili na planinarenju ili hodočašću do svetog hinduističkog mesta, preneo je AP.

Broj nestalih razlikuje se u zavisnosti od izvora zbog različitih načina prikupljanja, prijavljivanja i provere podataka, kao i zbog problema u koordinaciji između službi koje prikupljaju podatke i onih koje sprovode spasilačke akcije.

Nepalska policija prijavila je najmanje 270 poginulih i 826 nestalih.

Lokalni mediji, pozivajući se na Nacionalni centar za vanredne operacije, naveli su da se među nestalima nalazi 113 nepalskih turista, 85 pripadnika vojske i policije, 161 stanovnik okruga Rasuva i jedna osoba iz okruga Nuvakot.

Nacionalna turistička organizacija Nepala kasnije je saopštila da se među nestalima nalazi 517 stranaca i objavila spisak iz kojih su zemalja.

U Kini su državni mediji izvestili o najmanje tri poginule osobe i 558 nestalih u okrugu Đirong na Tibetu.

Kineska državna televizija CCTV navela je da su 260 od 558 nestalih strani državljani, dok je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da se gotovo 100 kineskih državljana vodi kao nestalo na nepalskoj strani.

Prema podacima Nepalskog turističkog odbora, među nestalima je 179 državljana Indije, od kojih je većina bila na hodočašću na planinu Kailaš u Tibetu.

Nestalo je i 65 državljana Sjedinjenih Američkih Država, 51 Malezijac, 55 Ukrajinaca, 35 Australijanaca, 33 Britanca, 25 Kanađana, osam Singapuraca, osam Nemaca, osam Rusa, šest Južnoafrikanaca, šest Letonaca, pet Novozelanđana, četiri Francuza, tri Belgijanca i tri Španca.

Među nestalima se nalaze i državljani Italije, Kazahstana, Portugala, Irske i Holandije, po dve osobe iz svake zemlje.

Još po jedna osoba vodi se kao nestala iz Belorusije, Finske, Mađarske, Izraela, Litvanije, Filipina, Bugarske, Švajcarske i Švedske.

(Tanjug)

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