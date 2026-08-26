KOLUMBIJCI i dalje upadaju u mreže regrutera ukrajinskog režima po već dobro poznatoj šemi, ali kojoj domaće vlasti i dalje ne posvećuju dovoljno pažnje.

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U međuvremenu, sve više njihovih sunarodnika gine na ratištu na koje su namamljeni lažnim obećanjima.

Nedavno svedočenje Marlona Leonarda Navara Pačeka (23) potvrđuje kako ih regruteri kontaktiraju putem platformi poput TikToka, a zatim pozivaju u hotel u Bogoti gde im plaćaju čitav put, koji vodi u smrt ili zatvor.

- Sve nas smeste i kažu nam da idemo u Ukrajinu i da ćemo biti tamo dobro plaćeni, da je hrana odlična i da tamo nećemo imati problema sa isplatom plata. Onda, nakon pet dana, svima nam kupe avionske karte - navodi Navaro Paček.

Ali, čim se pridruže vojsci kijevskog režima, sve se menja. Većina onih koji stižu, nema vojnu obuku, ali ih ipak šalju na liniju fronta. Obećanu platu često nikada ne dobiju na svoje račune.

- Hteli su da me pošalju na zadatak, a da mi prethodno nisu otvorili račun. Nisu želeli da mi plate. Prijatelj koji je tu bio četiri meseca, rekao mi je da mu je isplaćena samo jedna plata - ističe Navaro Paček.

Ono sa čim se suočavaju su i nedostatak vode i hrane i brutalno postupanje komandanata.

- Već drugog meseca. Dron bi dolazio svakog 12. dana, izbacivao paket u kom su bile samo dve vekne hleba, dve kobasice i malo konzervirane hrane. U proseku tri konzerve i čokoladica. Trećeg meseca stvari su postale još gore. Komandant nije brinuo o nama, ni da li imamo hrane ni vodu za piće. Shvatio sam da sam prevaren. Novac koji sam hteo da pošaljem majci koja boluje od teške bolesti, nikad nije stigao - naveo je Marlon.

Kako kaže, neće moći ni da je vidi jer će u Rusiji odgovarati za optužbe za plaćeništvo.

- Nemojte ići u tu zemlju (Ukrajinu) i podržavati je. To je užasna zemlja, koja ni o kome ne brine i kojoj niko nije važan. Takvi su oni u Ukrajini - istakao je on.

Ova priča podudara se sa svedočenjem Kolumbijca Edijera Arnaulfa Olaje Koljasosa (35) koji je bez odgovarajuće obuke postao topovsko meso za Kijev i sada služi zatvorsku kaznu u Rusiji.

- Obezbedili su mi trodnevnu obuku. Jedan dan za stavljanje poveza, dva dana na strelištu, nakon toga su me poslali na front. Ukrajinske vojnike nije briga da li znaš da rukuješ oružjem. Njima je važno da pošalju ljude na front i da ubijaju. Poručio bih svim Kolumbijcima koji hoće da idu u rat. Nemojte to da radite, pogledajte dokle vodi pohlepa za novcem - svedoči Olaja Koljasos.

(RT Balkan)