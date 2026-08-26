ŽESTOKO UPOZORENJE IZ MOSKVE: "Svaki napad Kijeva imaće posledice"
SVAKI napad Kijeva na rusku teritoriju koji Moskva ocenjuje kao teroristički imaće posledice, upozorio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.
On je naveo da su Oružane snage Rusije počele sistematski i kontinuirano da izvode udare na fabrike bespilotnih letelica i druge objekte ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim delovima Ukrajine.
Moskva je takav pristup najavila još u maju, navodeći da će mete biti objekti povezani sa projektovanjem, proizvodnjom i pripremom dronova za upotrebu.
Galuzin je rekao da ruska vojska gađa i energetsku i logističku infrastrukturu za koju Moskva tvrdi da se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.
Prema poslednjim informacijama iz Ministarstva odbrane Rusije, udari na brodove i lučku infrastrukturu Ukrajine su izvedeni i danas, a na udaru su bile luka u Izmailu i Odeskoj oblasti.
(RT Balkan)
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