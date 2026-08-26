Svet

ŽESTOKO UPOZORENJE IZ MOSKVE: "Svaki napad Kijeva imaće posledice"

Драгана Дрлачић

26. 08. 2026. u 21:29

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SVAKI napad Kijeva na rusku teritoriju koji Moskva ocenjuje kao teroristički imaće posledice, upozorio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin.

ЖЕСТОКО УПОЗОРЕЊЕ ИЗ МОСКВЕ: Сваки напад Кијева имаће последице

foto: Kazuki Oishi / Sipa USA / Profimedia

On je naveo da su Oružane snage Rusije počele sistematski i kontinuirano da izvode udare na fabrike bespilotnih letelica i druge objekte ukrajinske vojne industrije u Kijevu i drugim delovima Ukrajine.

Moskva je takav pristup najavila još u maju, navodeći da će mete biti objekti povezani sa projektovanjem, proizvodnjom i pripremom dronova za upotrebu.

Galuzin je rekao da ruska vojska gađa i energetsku i logističku infrastrukturu za koju Moskva tvrdi da se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Prema poslednjim informacijama iz Ministarstva odbrane Rusije, udari na brodove i lučku infrastrukturu Ukrajine su izvedeni i danas, a na udaru su bile luka u Izmailu i Odeskoj oblasti.

(RT Balkan)

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