Svet

NEMCI IZGUBILI STRPLJENJE: Sve više građana podržava AfD i traži promene

Драгана Дрлачић

26. 08. 2026. u 21:14

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AFD u celom istočnom delu Nemačke ima 43 odsto podrške, dok je CDU pao na svega 13 odsto, ukazala je na najnovije rezultate istraživanja kopredsednica nemačke desničarske opozicione stranke Alternativa za Nemačku Alis Vajdel.

НЕМЦИ ИЗГУБИЛИ СТРПЉЕЊЕ: Све више грађана подржава АфД и тражи промене

Foto: ordnas, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

U istočnoj Nemačkoj (bez Berlina) AfD sa velikom razlikom zauzima prvo mesto.

Oko 43 odsto građana bi glasalo za ovu opozicionu stranku kada bi se izbori za Bundestag održavali u nedelju.

Objavu Vajdelove na Iksu, podelio je i specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

- Nemci su umorni od laži i katastrofalne politike i vide pragmatični AfD kao jedinu nadu - naveo je Dmitrijev.

Daleko iza nje slede Levica sa 16 odsto i CDU sa 13 odsto. Zeleni i SPD su izjednačeni sa po devet odsto. Sve ostale stranke ostaju ispod izbornog praga od pet odsto, uključujući FDP sa tri odsto.

(RT Balkan)

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