RASTE BROJ ŽRTAVA U KINI I NEPALU: Najmanje 98 mrtvih, stotine ljudi se vode kao nestali nakon poplave, stravični prizori (VIDEO)

RAZORNA bujična poplava na granici Nepala i Kine odnela je najmanje 98 života, dok se stotine ljudi vode kao nestale, saopšteno je u sredu, 26. avgusta.

Foto:JNA PRESS / Sipa USA / Profimedia

Nepalske vlasti prijavile su najmanje 95 poginulih i 403 nestale osobe, među kojima je 341 stranac, prenosi francuski Le Monde.

Kineske vlasti saopštile su da su, prema preliminarnim podacima, tri osobe poginule, a 265 se vodi kao nestalo, preneli su kineski državni mediji. Spasilačke operacije u toku su sa obe strane granice.

- U ovom trenutku potvrđeno je 95 smrtnih slučajeva - rekao je portparol nepalske policije Abi Narajan Kafle. U prvobitnom izveštaju bilo je navedeno 19 poginulih.

Turistički odbor Nepala saopštio je da se 384 putnika vode kao nestala, među kojima je 93 državljana Nepala i 291 strani državljanin. Za 111 stranaca još nije utvrđeno državljanstvo.

Od preostalih 180 nestalih, 142 su državljani Indije, 17 Malezije, 12 Velike Britanije, četiri Južne Afrike, tri Sjedinjenih Američkih Država, jedan Australije i jedan Holandije.

Nepal, smešten u srcu Himalaja, popularna je turistička destinacija za planinare i alpiniste iz celog sveta.

- Molim vas za strpljenje. Vlada u potpunosti brine o operacijama spasavanja, medicinskoj pomoći, kao i o vašem smeštaju i hrani. Suočeni sa ovakvom katastrofom, svi moramo ostati ujedinjeni - poručio je nepalski premijer Balendra Šah u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.

EU aktivirala satelitski sistem za nadzor

Evropska unija aktivirala je svoj satelitski sistem za praćenje Kopernikus, kako bi pomogla u mapiranju pogođenih područja u Nepalu i podržala spasilačke operacije, saopštila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Spremni smo da pružimo dodatnu evropsku pomoć - dodala je ona.

Snimci koje je objavila nepalska policija prikazuju ogromne količine vode kako nadiru kroz rečno korito i odnose kuće.

Na fotografijama Agencije Frans pres vidi se samo gornji sprat jedne kuće koji viri iz mulja.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Policija je na društvenim mrežama objavila i snimke ogromnog talasa koji se obrušava kroz dolinu u Himalajima, u oblasti koja se graniči sa Kinom.

Poplave su pogodile Sijabrubesi, polaznu tačku čuvenog trekinga Langtang, kao i druga područja koja posećuju putnici na hinduističkom hodočašću ka Kailaš Mansarovaru. Vojska Nepala je saopštila da je u područje uputila vojnike i helikoptere.

Kineska novinska agencija Sinhua prethodno je javila o "brojnim žrtvama i nestalim osobama"na graničnom prelazu Girong, u kineskom regionu Tibeta. Reč je o važnom kopnenom prelazu između dve zemlje.

Snimci kineske državne televizije CCTV prikazali su nabujalu vodu koja nosi granje i krhotine, kao i poplavljeni put.

- Apsolutni prioritet je da se mobilišu svi resursi kako bi se pronašle i spasle nestale osobe, evakuisalo i premestilo stanovništvo koje je u opasnosti, brzo zbrinuli povređeni i smanjio broj žrtava - poručio je kineski predsednik Si Đinping, prenela je Sinhua.

(Telegraf.rs)