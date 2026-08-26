POSLE UPADA U VOJNU BAZU STIGAO ODGOVOR: SAD udario sankcijama na Palestinsku akciju
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa uvela je danas sankcije organizaciji Palestinska akcija sa sedištem u Velikoj Britaniji i označila ih kao globalnu terorističku organizaciju, saopštilo je danas američko Ministarstvo pravde.
Imovina ove britanske levičarske grupe u SAD biće zamrznuta uključujući bankovne račune i nekretnine, a državljanima SAD biće zabranjeno da posluju sa Palestine Action. .
Sankcijama je takođe uvedena zabrana donacija novca, roba ili usluga, čime se ova grupa isključuje iz globalnog finansijskog sistema.
Britanski građani koji nastave da finansiraju organizaciju ili učestvuju u protestima mogu da se suoče sa sankcijama i zabranom izdavanja američkih viza, prenosi Politiko.
Ovaj potez se nadovezuje na odluku vlade Velike Britanije da proglasi Palestine Action terorističkom grupom nakon što su aktivisti u junu 2025. godine provalili u avio-bazu britanske ratne avijacije Brize Norton i oštetili vojne avione.
(Tanjug)
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