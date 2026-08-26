SAD ŽELE KRAJ SUKOBA U UKRAJINI Tramp: Okončanje rata sa Rusijom prioritet
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele okončanje sukoba u Ukrajini.
- Želeli bismo da se rat u Ukrajini završi- rekao je Tramp u intervjuu radijskom voditelju Glenu Beku.
On je istakao da je poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi „deo rutinskih aktivnosti“.
(Sputnjik)
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