SAD ŽELE KRAJ SUKOBA U UKRAJINI Tramp: Okončanje rata sa Rusijom prioritet

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele okončanje sukoba u Ukrajini.

Tanjug/AP/Dan Bashakov

- Želeli bismo da se rat u Ukrajini završi- rekao je Tramp u intervjuu radijskom voditelju Glenu Beku.

On je istakao da je poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi „deo rutinskih aktivnosti“.



(Sputnjik)