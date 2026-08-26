Svet

SAD ŽELE KRAJ SUKOBA U UKRAJINI Tramp: Okončanje rata sa Rusijom prioritet

D.D.

26. 08. 2026. u 16:15

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PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države žele okončanje sukoba u Ukrajini.

САД ЖЕЛЕ КРАЈ СУКОБА У УКРАЈИНИ Трамп: Окончање рата са Русијом приоритет

Tanjug/AP/Dan Bashakov

- Želeli bismo da se rat u Ukrajini završi- rekao je Tramp u intervjuu radijskom voditelju Glenu Beku.

On je istakao da je poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi „deo rutinskih aktivnosti“.

 

(Sputnjik)

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