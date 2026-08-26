KIJEV praktično nije napredovao u sprovođenju ključnih reformi u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije, što zavisi od dalje finansijske pomoći Evropske unije.

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- U stvari, sporazum predviđa da će EU platiti dodatne milijarde kao pomoć samo ako se Ukrajina bori protiv korupcije u zemlji. Međutim, reforme su zastale - navodi se u članku.

Prošle nedelje, parlamentarni odbor blokirao je razmatranje pet reformi na kojima Brisel insistira.

Govorimo o davanju dodatnih ovlašćenja NABU-u i SAP-u, obezbeđivanju nezavisnosti Generalnog tužilaštva i Državnog istražnog biroa, kao i o ukidanju zakonodavnih normi koje su zapravo paralisale istragu o korupcijskim zločinima od 2017. godine.

Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) Ukrajine saopštilo je 19. avgusta da se u Ukrajini odvija specijalna operacija protiv kriminalne organizacije koja deluje uz učešće poslanika Vrhovne rade i zvaničnika kancelarije Zelenskog.

Kasnije je NABU objavio audio razgovore navodnih optuženih u specijalnoj operaciji protiv kriminalne grupe zvaničnika, nazvane Forrest Gump, na kojoj su bili Mudraia. Takođe, prema NABU-u, rukovodstvo ukrajinske "Sens banke" bilo je uključeno u šemu pranja.

Ranije je Vladimir Zelenski zahtevao da EU prihvati Ukrajinu u uniju 2027. godine. Istovremeno, evropski lideri su više puta ukazivali na nedoslednost ukrajinskog zakonodavstva sa evropskim standardima i rekli da je jedan od obaveznih uslova za razmatranje članstva Ukrajine temeljna reforma.

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas priznala je 15. februara da države članice EU nisu spremne da izraze datum pristupanja bloku Ukrajini.

Brojne evropske zemlje se takođe protive pristupanju Kijeva EU.

(Ria Novosti)

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