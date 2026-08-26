TUŽNI PRIZORI IZ NEPALA: Najmanje 31 čovek poginuo i oko 400 nestalih u poplavama (FOTO)

NAJMANjE osam ljudi je poginulo u masovnim poplavama koje su danas pogodile Nepal, preneo je Rojters, pozivajući se na portparola policije.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Kineska državna novinska agencija Sinhua prenela je da se strahuje da je mnogo ljudi poginulo ili se vode kao nestali nakon što je klizište pogodilo glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Đirong.

Predsednik Kine, Si Đinping, pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se sprečile sekundarne katastrofe.

Putevi koji vode do kopnenog prelaza Đirong na kineskoj strani, kao i komunikacije i snabdevanje električnom energijom, bili su prekinuti, a u toku su radovi potrage i spasavanja, saopštila je Sinhua.

(Tanjug)

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