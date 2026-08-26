MOSKVA NA METI BRISELA Košta priznao: EU sprema novih 100 milijardi za Kijev i nove sankcije

PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu i povećava pritisak na Rusiju kako bi je navela da sa bojnog polja pređe za pregovarački sto.

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Košta je to rekao u intervjuu za ukrajinsku agenciju Ukrinform tokom posete Kijevu povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, gde je razgovarao sa ukrajinskim zvaničnicima o energetskoj, finansijskoj i protivvazdušnoj odbrani.

On je naveo da predlog novog budžeta EU uključuje program saradnje sa Ukrajinom vredan do 100 milijardi evra, dok je Evropska komisija odobrila novu tranšu od 6,1 milijardu evra za jačanje sposobnosti Ukrajine da se odbrani od ruskih napada.

Govoreći o mirovnim pregovorima, Košta je rekao da će EU biti spremna da razgovara kada i Rusija bude spremna za ozbiljne pregovore. On je ocenio da nedavni ruski napadi, uključujući napad na tržni centar u Krivom Rogu u kojem je bilo civilnih žrtava, ne ukazuju na iskren pristup mirovnim pregovorima.

- Radimo u dva pravca: podrška Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju - rekao je Košta, navodeći da je EU već usvojila 21. paket sankcija.

On je dodao da EU nastavlja da sarađuje sa Ukrajinom i partnerima kako bi povećala pritisak na Rusiju "da se pomeri sa bojnog polja za pregovarački sto".

Košta je rekao i da su prioriteti EU uoči zime jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine, obnavljanje brodarstva u Crnom moru i priprema za predstojeću zimsku sezonu. Govoreći o pristupanju Ukrajine EU, on je ocenio da ta zemlja napreduje dobro i da je procena Evropske komisije veoma pozitivna.

Naveo je da je proces pristupanja zasnovan na ispunjavanju kriterijuma koji važe za sve zemlje kandidate, uključujući reforme u oblasti demokratskih institucija, vladavine prava, borbe protiv korupcije i konkurentnosti.

Košta je izrazio optimizam u pogledu evropske integracije Ukrajine, ali nije želeo da postavlja rokove za završetak procesa. Na pitanje da li bi tokom svog mandata mogao da dočeka Dan nezavisnosti Ukrajine kao članice EU, Košta je rekao da mu mandat ističe u maju i da će njegov eventualni nastavak zavisiti od odluke lidera država članica.

- Jednog dana predsednik Evropskog saveta biće ovde da proslavi Dan nezavisnosti Ukrajine kao punopravnog člana Evropske unije - rekao je Košta.

(Tanjug)

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