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RAFINERIJA OBUSTAVILA RAD: Ukrajinski dronovi udarili u Rostovsku oblast (VIDEO)

T.J.

25. 08. 2026. u 09:54

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NOVOŠAHTINSKA rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti privremeno je obustavila rad nakon što je oštećena u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštio je guverner Jurij Sljusar.

РАФИНЕРИЈА ОБУСТАВИЛА РАД: Украјински дронови ударили у Ростовску област (ВИДЕО)

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Prema njegovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći neutralisala oko 30 bespilotnih letelica iznad gradova Gukovo, Kamensk-Šahtinski, Novošahtinsk, kao i iznad Kamenskog, Tarasovskog i Rodionovo-Nesvetajskog reona, prenosi Interfaks.

On je dodao da je pad delova oborenih dronova u Novošahtinsku oštetio je četiri privatne kuće a u Kamenskom reonu registrovan je šumski požar na površini od 4,5 hektara koji je izazvan padom delova letelica.

Prema zvaničnim podacima lokalnih vlasti, u ovom napadu na teritoriji Rostovske oblasti nije bilo povređenih ni poginulih među civilnim stanovništvom.

(Tanjug)

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