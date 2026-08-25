RAFINERIJA OBUSTAVILA RAD: Ukrajinski dronovi udarili u Rostovsku oblast (VIDEO)
NOVOŠAHTINSKA rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti privremeno je obustavila rad nakon što je oštećena u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštio je guverner Jurij Sljusar.
Prema njegovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći neutralisala oko 30 bespilotnih letelica iznad gradova Gukovo, Kamensk-Šahtinski, Novošahtinsk, kao i iznad Kamenskog, Tarasovskog i Rodionovo-Nesvetajskog reona, prenosi Interfaks.
On je dodao da je pad delova oborenih dronova u Novošahtinsku oštetio je četiri privatne kuće a u Kamenskom reonu registrovan je šumski požar na površini od 4,5 hektara koji je izazvan padom delova letelica.
Prema zvaničnim podacima lokalnih vlasti, u ovom napadu na teritoriji Rostovske oblasti nije bilo povređenih ni poginulih među civilnim stanovništvom.
(Tanjug)
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