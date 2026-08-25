RAFINERIJA OBUSTAVILA RAD: Ukrajinski dronovi udarili u Rostovsku oblast (VIDEO)

NOVOŠAHTINSKA rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti privremeno je obustavila rad nakon što je oštećena u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica, saopštio je guverner Jurij Sljusar.

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Prema njegovim rečima, ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći neutralisala oko 30 bespilotnih letelica iznad gradova Gukovo, Kamensk-Šahtinski, Novošahtinsk, kao i iznad Kamenskog, Tarasovskog i Rodionovo-Nesvetajskog reona, prenosi Interfaks.

On je dodao da je pad delova oborenih dronova u Novošahtinsku oštetio je četiri privatne kuće a u Kamenskom reonu registrovan je šumski požar na površini od 4,5 hektara koji je izazvan padom delova letelica.

❗️Ukrainian drones struck the Novoshakhtinsk oil refinery in Russia's Rostov region overnight. The extent of the damage remains unclear and is still being assessed, but no large fires were confirmed following the attack. #Russia pic.twitter.com/g2gAhWeFl9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

Prema zvaničnim podacima lokalnih vlasti, u ovom napadu na teritoriji Rostovske oblasti nije bilo povređenih ni poginulih među civilnim stanovništvom.

(Tanjug)

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