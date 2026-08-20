RUSIJA NEĆE RASKINUTI SPORAZUME SA ZAPADOM: Zvanični Kremlj objašnjava zašto
RUSIJA nema nameru da raskine postojeće međunarodne sporazume sa Severnoatlantskom alijansom, Evropskom unijom, Svetskom trgovinskom organizacijom i Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je Gari Minh, opunomoćeni predstavnik predsednika Rusije u Državnoj dumi, u razgovoru za agenciju TASS.
Prema njegovim rečima, nadležne ruske institucije ne podržavaju raskid ovih sporazuma, jer smatraju da oni zadržavaju praktičnu vrednost i da se mogu koristiti kao sredstva za saradnju sa stranim državama.
Minh je naglasio da Moskva ne odustaje od dijaloga sa drugim zemljama. Dodao je da su rusko rukovodstvo i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dosledno pokazivali posvećenost komunikaciji i saradnji.
„Sporazumi koje sam pomenuo su, na kraju krajeva, sredstvo za komunikaciju sa drugim zemljama. Ako obratite pažnju, i šef države i Sergej Lavrov uvek zastupaju isti stav: spremni smo za komunikaciju, ne odbijamo je”, rekao je Minh.
Opunomoćeni predstavnik je takođe istakao da Rusija uvek odgovorno ispunjava svoje obaveze proistekle iz međunarodnih sporazuma, za razliku od zapadnih zemalja. Moskva se rukovodi principom da se zaključeni sporazumi moraju poštovati, zaključio je Minh.
Ranije je Anton Kobjakov, savetnik predsednika Ruske Federacije i izvršni sekretar Organizacionog odbora Istočnog ekonomskog foruma (EEF), izjavio da se ruska strana zalaže za pragmatičan pristup i da je spremna za saradnju koja donosi korist našoj zemlji. Međutim, zapadne zemlje nastoje da svoje aktivnosti u Rusiji drže u tajnosti, dodao je on.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
RASPAD SISTEMA: Veliki gubici ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti
19. 08. 2026. u 22:37
PUTINOV GENERAL: "Izrael rizikuje da prestane da postoji kao država"
19. 08. 2026. u 22:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)