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RUSIJA NEĆE RASKINUTI SPORAZUME SA ZAPADOM: Zvanični Kremlj objašnjava zašto

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20. 08. 2026. u 13:14

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RUSIJA nema nameru da raskine postojeće međunarodne sporazume sa Severnoatlantskom alijansom, Evropskom unijom, Svetskom trgovinskom organizacijom i Međunarodnim monetarnim fondom, izjavio je Gari Minh, opunomoćeni predstavnik predsednika Rusije u Državnoj dumi, u razgovoru za agenciju TASS.

РУСИЈА НЕЋЕ РАСКИНУТИ СПОРАЗУМЕ СА ЗАПАДОМ: Званични Кремљ објашњава зашто

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, nadležne ruske institucije ne podržavaju raskid ovih sporazuma, jer smatraju da oni zadržavaju praktičnu vrednost i da se mogu koristiti kao sredstva za saradnju sa stranim državama.

Minh je naglasio da Moskva ne odustaje od dijaloga sa drugim zemljama. Dodao je da su rusko rukovodstvo i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dosledno pokazivali posvećenost komunikaciji i saradnji.

„Sporazumi koje sam pomenuo su, na kraju krajeva, sredstvo za komunikaciju sa drugim zemljama. Ako obratite pažnju, i šef države i Sergej Lavrov uvek zastupaju isti stav: spremni smo za komunikaciju, ne odbijamo je”, rekao je Minh.

Opunomoćeni predstavnik je takođe istakao da Rusija uvek odgovorno ispunjava svoje obaveze proistekle iz međunarodnih sporazuma, za razliku od zapadnih zemalja. Moskva se rukovodi principom da se zaključeni sporazumi moraju poštovati, zaključio je Minh.

Ranije je Anton Kobjakov, savetnik predsednika Ruske Federacije i izvršni sekretar Organizacionog odbora Istočnog ekonomskog foruma (EEF), izjavio da se ruska strana zalaže za pragmatičan pristup i da je spremna za saradnju koja donosi korist našoj zemlji. Međutim, zapadne zemlje nastoje da svoje aktivnosti u Rusiji drže u tajnosti, dodao je on.

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