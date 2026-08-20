TRAGEDIJA NA OPASNOJ STAZI: Planinar pao sa 100 metara, nije mu bilo spasa
SEDAMDESETŠESTOGODIŠNjI planinar poginuo je nakon pada sa oko 100 metara visine u Berhtesgadenskim Alpima, u jugoistočnoj Nemačkoj, saopštila je danas policija.
Muškarac iz okruga Rozenhajm planinario je sa grupom kada je pao na stazi Rinkendlštajg, preneo je Špigel.
Službe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt, dok je njegovo telo izvučeno helikopterom.
Njegovi saputnici su takođe helikopterom prebačeni sa planine, a potom im je pomoć pružio tim za krizne intervencije gorske službe spasavanja.
Policija istražuje okolnosti nesreće.
Staza Rinkendlštajg je poznata po zahtevnom terenu i riziku od odrona kamenja, zbog čega se preporučuje iskusnim planinarima.
(Tanjug)
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