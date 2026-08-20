NOVI SNIMCI KATASTROFE U NEMAČKOJ: Tornado ostavio pustoš za sobom (FOTO/VIDEO)
SNAŽNO nevreme praćeno tornadom pogodilo je tokom noći brojne delove Nemačke, ostavljajući za sobom pustoš. U nevremenu je jedna žena poginula, više osoba je povređeno, kuće su teško oštećene, a automobili uništeni.
Posebno su pogođene pokrajine Tiringija, Hesen i Bavarska, dok je u Brandenburgu tornado protutnjao kroz ulice Firstenvaldea i pričinio veliku materijalnu štetu.
Krovovi su ostali bez crepova, brojna stabla iščupana su iz korena, a delovi objekata razbacani su po ulicama.
Kako navode lokalni mediji, jedan tinejdžer je povređen kada je stablo palo na automobil koji je vozio. Osamnaestogodišnji vozač ostao je zarobljen u vozilu, pa su vatrogasci morali da ga izvuku.
Nevreme je bilo kobno i u Rajnland-Pfalcu, gde je ženu (58) usmrtilo stablo koje se srušilo, dok je njena saputnica (47) teško povređena.
U Hesenu je nevreme oštetilo brojne kuće, neke toliko teško da su sada neupotrebljive za stanovanje. Samo u Veclaru pogođeno je oko 60 kuća, prema navodima vatrogasaca.Delovi krovova leteli su i do 100 metara daleko. U Laubahu je oboreno stablo udarilo u rezervoar za gas jedne stambene kuće. Zbog curenja gasa, područje u krugu od 200 metara moralo je da bude evakuisano.
U Tiringiji su vatrogasci zbog posledica nevremena intervenisali 20 puta. Najteže je pogođen jug pokrajine.
Haos i u Bavarskoj
U Bavarskoj su brojna stabla pala na puteve i automobile, a pogođena je i jedna parkirana kamp-prikolica. Tom prilikom niko nije povređen.
Jedan vašar u bavarskom gradu Kronahu morao je delimično da bude evakuisan. Oko 3.500 gostiju moralo je kasno u sredu uveče da napusti prostor na otvorenom. Srećom, slavlje je moglo da bude nastavljeno u pivnicama.
Podsetimo, meteorolozi su upozorili da superćelijske oluje prete Evropi, a mogle bi u naredna dva dana da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati i komšiluk! Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višćelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i severno-centralne Italije, do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada.
(Telegraf.rs)
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