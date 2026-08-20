VELIKA AKCIJA FSB SNIMLJENA KAMEROM: Muškarac (59) osumnjičen za izdaju uhapšen na Krimu
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) privela je na Krimu 59-godišnjeg meštanina osumnjičenog za izdaju, saopštila je ta služba.
Prema navodima istražitelja, stanovnik sela Foros stupio je u kontakt sa predstavnikom Državne granične službe Ukrajine i dostavio mu informacije o lokacijama objekata Granične uprave FSB-a na teritoriji Republike Krim.
Dobijene informacije mogle su biti iskorišćene od strane kijevskog režima za planiranje sabotaža i izvođenje raketnih i artiljerijskih napada na rusku teritoriju. Protiv privedenog je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela izdaje, u skladu sa članom 275. Krivičnog zakonika Ruske Federacije.
Sud mu je odredio pritvor. Osumnjičeni sarađuje sa istražnim organima i priznaje krivicu. FSB je napomenuo da ukrajinske obaveštajne službe nastavljaju da tragaju za potencijalnim izvršiocima nezakonitih radnji putem društvenih mreža i stranih aplikacija za razmenu poruka.
Služba je naglasila da će pojedinci koji pristanu na saradnju sa neprijateljem biti identifikovani i krivično gonjeni.
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