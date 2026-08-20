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VELIKA AKCIJA FSB SNIMLJENA KAMEROM: Muškarac (59) osumnjičen za izdaju uhapšen na Krimu

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20. 08. 2026. u 11:14

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RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) privela je na Krimu 59-godišnjeg meštanina osumnjičenog za izdaju, saopštila je ta služba.

ВЕЛИКА АКЦИЈА ФСБ СНИМЉЕНА КАМЕРОМ: Мушкарац (59) осумњичен за издају ухапшен на Криму

FSB

Prema navodima istražitelja, stanovnik sela Foros stupio je u kontakt sa predstavnikom Državne granične službe Ukrajine i dostavio mu informacije o lokacijama objekata Granične uprave FSB-a na teritoriji Republike Krim.

Dobijene informacije mogle su biti iskorišćene od strane kijevskog režima za planiranje sabotaža i izvođenje raketnih i artiljerijskih napada na rusku teritoriju. Protiv privedenog je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela izdaje, u skladu sa članom 275. Krivičnog zakonika Ruske Federacije.

Sud mu je odredio pritvor. Osumnjičeni sarađuje sa istražnim organima i priznaje krivicu. FSB je napomenuo da ukrajinske obaveštajne službe nastavljaju da tragaju za potencijalnim izvršiocima nezakonitih radnji putem društvenih mreža i stranih aplikacija za razmenu poruka.

Služba je naglasila da će pojedinci koji pristanu na saradnju sa neprijateljem biti identifikovani i krivično gonjeni.


Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, prethodno osujetila aktivnosti organizovane grupe koja se bavila nezakonitim prometom plemenitih metala u Moskovskoj i Sverdlovskoj oblasti. Četiri ruska državljanina su u Jekaterinburgu uspostavila tajnu laboratoriju.

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