STOTINE DRONOVA ISPALJENE NA MOSKOVSKI REGION: Ruska PVO osujetila snažan ukrajinski napad

SNAGE PVO su tokom noći presrele i uništile 726 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Naime, dežurne snage PVO oborile su dronove iznad teritorija Astrahanjske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Tambovske, Tulske i Uljanovske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Republike Tatarstan, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je ka Moskovskom regionu letelo 250 dronova. Većina je, kako je naveo, uništena na udaljenim prilazima.

Pored toga, gradonačelnik je napomenuo da je u Moskovskom regionu uništeno još 28 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

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