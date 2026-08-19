VATRA ISPOSTAVLJA RAČUN: Intezivirale se klimatske promene
Požari još ne daju mira jugu i zapadu Evrope.
Preliminarne procene govore da bi ovogodišnji požari u Evropi mogli da koštaju između 15,6 i 19,1 milijardu evra direktne štete. To je, međutim, samo deo računa vrelog evropskog leta.
Prema nekim širim procenama, ekstremne vrućine i njihove posledice mogle bi ekonomiju EU tokom ove godine da koštaju čak 180 milijardi evra, odnosno približno jedan odsto BDP Unije. Tu se, osim požara, računaju pad produktivnosti zbog vrućine i posledice po poljoprivredu, energetiku i saobraćaj.
Samo klimatske katastrofe koštale su EU oko 822 milijarde evra od 1980. do 2024, od čega je četvrtina gubitaka nastala tokom poslednje četiri godine. A leto, vrućine i opasnost još nisu prošli.
Belgija se još bori s najvećim požarom u svojoj novijoj istoriji. Vatra je zahvatila oko 3.000 hektara najvećeg prirodnog rezervata Ot Fanj u provinciji Lijež, na istoku zemlje, uz samu granicu s Nemačkom. Požar se širio područjem u okolini Epena i Botranža, a zbog njegovog približavanja granici upozorenje je izdato i stanovništvu nemačkog Monšaua.
Kiša i niže temperature pomogli su vatrogascima, ali vatra još nije savladana. Poseban problem predstavlja tresetno zemljište, jer žarišta mogu dugo da tinjaju duboko ispod površine i ponovo se aktiviraju. U borbi je angažovano oko 500 vatrogasaca, uz međunarodnu pomoć i letelice. Mesto požara obišao je i kralj Filip koji se susreo s vatrogascima i upoznao se s naproma koje ulažu.
Situacija se, s druge strane, postepeno smiruje u Francuskoj i Grčkoj. U francuskom departmanu Land veliki požar je obuzdan, dok vlasti već prelaze na procenu posledica i pomoć stanovništvu. Premijer Sebastijen Lekorni najavio je 12 miliona evra pomoći najteže pogođenim područjima. Predsednik Emanuel Makron je u oblasti Var obećao da će tamošnje opštine pogođene požarima dobiti iste mehanizme pomoći kao Žironda. Pomoć će biti upućena opštinama, privredi i stanovništvu.
U GRČKOJ SE SMIRUJE
U Grčkoj su glavni požari, uključujući onaj na ostrvu Salamina, gde su poginule dve osobe, uglavnom stavljeni pod kontrolu, a opasnost se s poboljšanjem vremena smanjuje.
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