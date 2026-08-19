EVROPSKO NEBO ŠUPLJE ZA DRONOVE: London, Pariz, Rim i Varšava zajedno protiv bespilotnih letelica
Kada se Kijev suočio s velikom pretnjom dronova iz pravca Rusije, u pomoć su priskočili francuski ribari koji su im, u cilju protivdronovske zaštite, poslali brda iskorišćenih mreža za ulov ribe koje su potom razapete iznad drumova širom Ukrajine.
Francuzi i druge zapadnoevropske zemlje predvidele su malo drugačiju odbranu sopstvene teritorije od iste potencijalne opasnosti. Baš su Francuzi u tome dosta odmakli.
Mreže iz Bretanje, inače namenjene reciklaži, pokazale su se kao jednostavno i jeftino sredstvo, jer su se u njih zaplitale elise niskoletećih dronova. Kod kuće, međutim, Francuska se opredelila za tehnološki neuporedivo složeniji štit. Iskustvo sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. poslužilo je kao svojevrsna generalna proba. Tada je oko prestonice i drugih olimpijskih lokacija napravljena gusta mreža protivdronovske zaštite, sa radarima, kamerama, elektronskim ometanjem i ekipama sposobnim da otkriju, identifikuju i neutralizuju nepoznatu letelicu.
Jedan od glavnih sistema "Parad“ kombinuje različita sredstva za otkrivanje i praćenje cilja i elektronsko ometanje. Francuska sada pokušava da iskustvo stečeno na velikim sportskim događajima prenese na trajnu zaštitu vojnih objekata, fabrika naoružanja, nuklearnih postrojenja i druge kritične infrastrukture.
Još dalje u finansijskoj i tehnološkoj trci otišli su Britanci. London je nedavno najavio najveće ulaganje u bespilotne sisteme u istoriji britanskih oružanih snaga, više od pet milijardi funti tokom naredne četiri godine za veliku transformaciju vojske. Taj novac nije namenjen samo borbi protiv neprijateljskih dronova, već obuhvata udarne i izviđačke letelice, autonomne sisteme na kopnu i moru i dronove koji će dejstvovati zajedno sa avionima i helikopterima.
Posebno je, međutim, predviđeno 790 miliona funti tokom četiri godine za jačanje zaštite britanske teritorije i vojnih baza u inostranstvu od vazdušne i raketne opasnosti i napada dronovima. Novac će, između ostalog, biti uložen u nove radare i senzore, oružje usmerene energije i proširenje protivdronovskih sistema.
Razvijaju se i jeftiniji presretači, jer se pokazalo da nema mnogo smisla obarati dron vredan nekoliko hiljada evra raketom koja može da košta stotine hiljada, pa i milion i više evra. Upravo je nesrazmera između cene napada i odbrane postala jedan od velikih problema savremenog ratovanja. Protivnik može da pošalje veliki broj relativno jeftinih letelica i primora odbranu da na njih troši neuporedivo skuplju municiju. A mala bespilotna letelica više se ne posmatra samo kao potencijalno oružje već i kao sredstvo za izviđanje, špijunažu i pripremu sabotaža.
Britanija je zato sa Francuskom, Nemačkom, Italijom i Poljskom pokrenula program LEAP, čiji je cilj razvoj jeftinijih sistema protivvazdušne odbrane, od autonomnih dronova-presretača do projektila. Prva rešenja očekuju se sledeće godine. Britanci su prošlog meseca napravili i konkretan korak, dodelivši prve ugovore za razvoj jeftinih sistema za obaranje dronova. Ideja je jednostavna, a to je da se cena odbrane približi ceni pretnje, umesto da se protiv jeftinih dronova prazne zalihe skupocenih protivvazdušnih raketa.
Nemačka, s druge strane, pokazuje koliko je teško brzo zatvoriti rupe u takvom sistemu. Problem nije samo tehnički, već i institucionalni. Nadležnosti policije, pokrajina, savezne države i Bundesvera dugo su bile razdvojene, dok je upotreba vojske unutar zemlje pravno ograničena. Berlin je zato promenio Zakon o vazduhoplovnoj bezbednosti. Izmene su stupile na snagu u martu ove godine i omogućavaju Bundesveru da, na zahtev policije i kao krajnju meru, interveniše protiv opasnog drona.
Koliko je opasnost konkretna pokazao je nedavni slučaj na aerodromu Lajpcig Hale. Tamo je početkom avgusta pronađen dron opremljen profesionalnim eksplozivom i detonatorom, zbog čega je istragu preuzelo nemačko Savezno tužilaštvo. Samo dva dana kasnije dva nepoznata drona primećena su iznad vojne baze u Mehernihu, na zapadu zemlje.
Potpuno zatvoriti nebo iznad svih potencijalnih meta praktično je nemoguće. Celovita zaštita od dronova je iluzorna. Upravo u tome leži najveći evropski problem. Dron je mali, jeftin i pokretljiv, dok odbrana od njega mora da pokrije ogromnu teritoriju. Stratezi sada traže efikasan lek za takvo oružje.
NE MOŽE TEK TAKO U VAZDUH
Dok evropske države ubrzano grade odbranu od neprijateljskih dronova, ni običnim privatnim letelicama nije dozvoljeno da lete gde god vlasnik poželi. U Francuskoj je rekreativno letenje u javnom prostoru u naseljenim područjima u načelu zabranjeno, što znači da se dron ne može tek tako podići na gradskoj ulici, trgu ili u javnom parku. Dodatna ograničenja važe oko aerodroma, vojnih objekata, zatvora, nuklearnih postrojenja i drugih osetljivih lokacija. U zavisnosti od zemlje, kategorije i težine letelice, postoje i obaveze registracije operatera i obuke, ograničenja visine i druga pravila. Sličan strog režim postoji i u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, a neovlašćeni letovi mogu da donesu ozbiljne novčane sankcije, a u težim slučajevima i krivične.
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